На границе Украины с Польшей очереди из более чем 600 авто — Finance.ua

На границе Украины с Польшей очереди из более чем 600 авто Сегодня 18:00

На границе Украины в сторону Польши продолжают расти очереди накануне выходных. О сотнях автомобилей на пунктах пропуска в соцсетях стали предупреждать с четверга.

Какая ситуация с очередями на выезде из Украины утром 18 августа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

О больших скоплениях легковых автомобилей на пунктах пропуска в сторону Польши предупредили в группе Facebook «Granica/Граница PL-UA», которая насчитывает более 117 тысяч участников.

«В Польшу лучше сегодня не ехать. На вечер будет еще хуже», — предупреждают планирующих поездку.

В четверг на пунктах пропуска было от 90 до 140 машин. В комментариях пользователи пишут, что удалось проехать границу за 10−12 часов.

По данным Госпогранслужбы , на 9 утра 18 августа на пунктах пропуска на границе с Польшей были следующие очереди:

«Рава-Русская» — 200 легковых автомобилей, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Краковец» — 140 легковых автомобилей, 11 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Устилуг» — 80 легковых автомобилей, 10 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Угринов» — 80 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Грушев» — 60 легковых автомобилей, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Шегини» — 40 легковых автомобилей, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Ягодин» — 6 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

«Смольница» — 50 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

В очередях на границе со Словацкой Республикой насчитывалось 30 легковых автомобилей, с Венгрией — 77 легковых автомобилей на 5 пунктах пропуска (максимально 25 в одной очереди) и 5 ​​автобусов. На границах с Румынией и Молдовой очередей нет.

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