На границе Украины с Польшей очереди из более чем 600 авто — Finance.ua
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На границе Украины с Польшей очереди из более чем 600 авто

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На границе Украины в сторону Польши продолжают расти очереди накануне выходных. О сотнях автомобилей на пунктах пропуска в соцсетях стали предупреждать с четверга.
Какая ситуация с очередями на выезде из Украины утром 18 августа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.
О больших скоплениях легковых автомобилей на пунктах пропуска в сторону Польши предупредили в группе Facebook «Granica/Граница PL-UA», которая насчитывает более 117 тысяч участников.
«В Польшу лучше сегодня не ехать. На вечер будет еще хуже», — предупреждают планирующих поездку.
В четверг на пунктах пропуска было от 90 до 140 машин. В комментариях пользователи пишут, что удалось проехать границу за 10−12 часов.
По данным Госпогранслужбы , на 9 утра 18 августа на пунктах пропуска на границе с Польшей были следующие очереди:
  • «Рава-Русская» — 200 легковых автомобилей, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Краковец» — 140 легковых автомобилей, 11 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Устилуг» — 80 легковых автомобилей, 10 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Угринов» — 80 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Грушев» — 60 легковых автомобилей, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Шегини» — 40 легковых автомобилей, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Ягодин» — 6 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • «Смольница» — 50 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
В очередях на границе со Словацкой Республикой насчитывалось 30 легковых автомобилей, с Венгрией — 77 легковых автомобилей на 5 пунктах пропуска (максимально 25 в одной очереди) и 5 ​​автобусов. На границах с Румынией и Молдовой очередей нет.
По материалам:
РБК-Україна
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