На границе Украины и Румынии открыли новый автомобильный пункт пропуска — Finance.ua

На границе Украины и Румынии открыли новый автомобильный пункт пропуска Сегодня 17:41 — Казна и Политика

На границе Украины и Румынии официально открыли новый автомобильный переход «Дяковцы — Раковец», первый автомобиль уже пересек границу на выезд.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Согласно Соглашению между правительствами Украины и Румынии определен круглосуточный режим работы пункта пропуска для пешеходного, автомобильного (включая автобусы), кроме грузового, сообщения.

На первом этапе пункт пропуска будет открыт для пропуска пустых грузовых автомобилей и цистерн, а позже в зависимости от создания необходимых инфраструктурных условий и для перемещения других типов транспортных средств и товаров.

Планируемая пропускная способность пункта в сутки — до 300 единиц транспортных средств, в том числе 10 автобусов, 1550 граждан, в том числе 500 пешеходов.

В пункте пропуска предусмотрено 6 полос движения для оформления транспортных средств и отдельная полоса движения для лиц, пересекающих границу в пешем порядке.

Для проведения пропускных операций в пункте пропуска «Дяковцы» создано отдельное структурное подразделение пограничников.

Напомним, что с 10 ноября прошлого года на украинско-румынской границе в Черновицкой области начал работу международный автомобильный пункт пропуска «Красноильск — Викову де Сус».

Економічна Правда По материалам:

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