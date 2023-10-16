На границе со Словакией таможенники изъяли партию контрабандной техники Apple и других устройств более чем на 10 млн грн — Finance.ua

На границе со Словакией таможенники изъяли партию контрабандной техники Apple и других устройств более чем на 10 млн грн Сегодня 05:43 — Криминал

Государственная таможенная служба Украины сообщила о попытке незаконного ввоза в Украину крупной партии современной электронной техники.

На границе со Словакией на таможенном посту «Ужгород-автомобильный» таможенники задокументировали правонарушения — попытку незаконного ввоза на таможенную территорию Украины значительной партии гаджетов, спрятанных в конструктивных полостях рейсового автобуса. Так, возвращаясь из стран Евросоюза, водитель рейсового автобуса при прохождении таможенного контроля уверял инспекторов в отсутствии товара, подлежащего декларированию и уплате таможенных платежей.

Фото: Государственная таможенная служба

Но тщательная проверка салона автобуса выявила, что водитель буквально «нашпиговал» все доступные конструктивные полости транспортного средства новенькими смартфонами разных марок и моделей. Чтобы добраться до них, таможенникам пришлось демонтировать декоративные панели и обшивку в салоне автобуса.

К моменту подготовки материала таможенники уже изъяли более 400 единиц техники. 169 устройств из общего количества приходится на смартфоны Apple, значительное количество последней модели iPhone 15 Pro Max. По предварительной оценке, общая стоимость обнаруженной таможенниками спрятанной техники составляет более 10 млн гривен.

В отношении водителя будут составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.