На границе со Словакией таможенники изъяли партию контрабандной техники Apple и других устройств более чем на 10 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На границе со Словакией таможенники изъяли партию контрабандной техники Apple и других устройств более чем на 10 млн грн

Криминал
10
Государственная таможенная служба Украины сообщила о попытке незаконного ввоза в Украину крупной партии современной электронной техники.
На границе со Словакией на таможенном посту «Ужгород-автомобильный» таможенники задокументировали правонарушения — попытку незаконного ввоза на таможенную территорию Украины значительной партии гаджетов, спрятанных в конструктивных полостях рейсового автобуса. Так, возвращаясь из стран Евросоюза, водитель рейсового автобуса при прохождении таможенного контроля уверял инспекторов в отсутствии товара, подлежащего декларированию и уплате таможенных платежей.
Фото: Государственная таможенная служба
Фото: Государственная таможенная служба
Но тщательная проверка салона автобуса выявила, что водитель буквально «нашпиговал» все доступные конструктивные полости транспортного средства новенькими смартфонами разных марок и моделей. Чтобы добраться до них, таможенникам пришлось демонтировать декоративные панели и обшивку в салоне автобуса.
К моменту подготовки материала таможенники уже изъяли более 400 единиц техники. 169 устройств из общего количества приходится на смартфоны Apple, значительное количество последней модели iPhone 15 Pro Max. По предварительной оценке, общая стоимость обнаруженной таможенниками спрятанной техники составляет более 10 млн гривен.
В отношении водителя будут составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.