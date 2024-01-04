На границе с Польшей возобновились протесты фермеров: что они требуют — Finance.ua

На границе с Польшей возобновились протесты фермеров: что они требуют Сегодня 12:35

На границе с Польшей возобновились протесты фермеров: что они требуют

Польские перевозчики снова заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска «Медыка — Шегини». Это усложняет как въезд, так и выезд из Польши. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«На этом направлении сейчас на въезд в Украину ожидают около 800 грузовиков. Организаторы таких действий на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта», — информируют в ГНСУ.

По информации «Радио Свобода», польские протестующие обещают пропускать три грузовых автомобиля в час. Будут пропускать грузовики, перевозящие гуманитарную помощь, опасный груз или скоропортящиеся товары.

Движение легковых автомобилей и автобусов не блокируют.

Протесты будут продолжаться, пока польские фермеры не подпишут соглашение о согласии с министерством аграрной политики Польши, которое будет гарантировать выполнение требований. Пока протест запланирован до 3 февраля 2024-го.

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«Этот протест до 3 февраля, но может завершиться быстрее, если польский министр агрополитики подпишет соглашение взаимопонимания, а премьер Туск в Брюсселе с Урсулой фон дер Ляйен придут к согласию. Надеюсь, что эта проблема будет решена», — говорит лидер протестующих из польской организации «Подкарпатское обманутое село» Роман Кондрув в комментарии «Радио Свобода».

Польские протестующие требуют субсидии на кукурузу в размере 1000 злотых на гектар (около 940 грн), увеличение суммы кредитов для фермеров, отмены повышения сельскохозяйственного налога.

Напомним, с 3 ноября польские перевозчики заблокировали все пункты пропуска на украинской границе. В частности, через Дорогуск, Гребенное и Корчеву. Причина забастовок — чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

С 11 по 17 декабря 2023 года польские перевозчики разблокировали пп «Ягодин — Дорогуск». Однако уже 18 декабря они снова заблокировали этот пункт пропуска.

Українські Новини По материалам:

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