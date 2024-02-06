На границе с Польшей строят элеватор на 22 000 тонн — Finance.ua

На границе с Польшей строят элеватор на 22 000 тонн Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Компания ООО «Агросем» получила 1 млн евро сроком на пять лет от Райффайзен Банка на зерновой элеватор вместимостью 22 000 тонн. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Объект на собственном терминале MOST Logistic Terminal на границе с Польшей компания планирует ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

«Этот проект имеет особо важное значение не только для компании „Агросем“, но и для других сельхозпроизводителей как альтернатива морским путям», — отметила директор департамента управления Райффайзен Банка Александра Прохорчук.

Это не первый проект компании в сотрудничестве с Райффайзеном, рассказал заместитель директора ООО «Агросем» Василий Шалыга.

«Подобные логистические проекты позволят обеспечить постоянный и безопасный сбыт украинской агропродукции, наладить альтернативные логистические маршруты, диверсифицировать направления поставок и экспорта», — подчеркнул представитель компании.

Элеватор строится с использованием «зеленых» технологий. Уже установлены светодиодное освещение, энергоэффективные системы отопления и вентиляции. Начаты работы по установке дополнительного оборудования для уменьшения выделения пыли, суспендированных твердых частиц в атмосферный воздух.

Предусмотрена система сбора и очистки сточных вод, а также ежегодный лабораторно инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха и почвы.

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