На границе с Польшей строят элеватор на 22 000 тонн — Finance.ua
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На границе с Польшей строят элеватор на 22 000 тонн

Казна и Политика
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Компания ООО «Агросем» получила 1 млн евро сроком на пять лет от Райффайзен Банка на зерновой элеватор вместимостью 22 000 тонн. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Объект на собственном терминале MOST Logistic Terminal на границе с Польшей компания планирует ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.
«Этот проект имеет особо важное значение не только для компании „Агросем“, но и для других сельхозпроизводителей как альтернатива морским путям», — отметила директор департамента управления Райффайзен Банка Александра Прохорчук.
Это не первый проект компании в сотрудничестве с Райффайзеном, рассказал заместитель директора ООО «Агросем» Василий Шалыга.
«Подобные логистические проекты позволят обеспечить постоянный и безопасный сбыт украинской агропродукции, наладить альтернативные логистические маршруты, диверсифицировать направления поставок и экспорта», — подчеркнул представитель компании.
Элеватор строится с использованием «зеленых» технологий. Уже установлены светодиодное освещение, энергоэффективные системы отопления и вентиляции. Начаты работы по установке дополнительного оборудования для уменьшения выделения пыли, суспендированных твердых частиц в атмосферный воздух.
Предусмотрена система сбора и очистки сточных вод, а также ежегодный лабораторно инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха и почвы.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
По материалам:
agroreview.com
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