На финансовой обороне Украины — Finance.ua

ПРОМО

На финансовой обороне Украины

Уважаемые коллеги!

Предоставляем информацию о приоритетности безналичных расчетов для магазинов, АЗС и аптек и населения.

Просим распространить и проинформировать общественность.

1) Для магазинов, АЗС и аптек

Только совместными усилиями мы сможем дать отпор врагу.

Национальный банк прилагал, прилагает и будет прилагать все усилия для того чтобы система электронных платежей работала в обычном режиме.

Банковская система продолжает обеспечивать все необходимые инфраструктурные и технологические решения для использования POS-терминалов для расчетов картами.

Магазины, заправки и аптеки, становитесь к финансовой обороне страны: принимайте расчеты картой от населения.

«Хотел бы обратиться и призвать операторов торговых сетей и заправочных станций — от малых до крупных — не допускать никаких отказов в принятии безналичной оплаты. Не принимать платежные карты сейчас — это не менее непатриотический шаг, которому нет никакого оправдания. Особенно сегодня, когда Украина демонстрирует миру беспрецедентный пример героизма, мужества и единства перед лицом зла», — сказал в своем обращении Глава НБУ Кирилл Шевченко.

Совместными усилиями необходимо сделать все, чтобы безналичные расчеты в дальнейшем производились без ограничений! Ведь отказ от принятия безналичных платежей подвергает население дополнительной опасности, поскольку и пользование наличными, и инкассация, неразрывно связанная с оборотом наличности, в условиях военного положения является дополнительным и никоим образом не оправданным риском.

Вместе выстоим и сохраним страну!

#НБУ_финансовая_оборона

2) Для населения

В Украине — война. Национальный банк Украины стоит на финансовой обороне.

Банковская система работает, расчеты картами проходят.

Никаких запретов на расчеты картой нет.

Если вам говорят об обратном — это неправда.

Банкоматы выдают деньги, инкассаторы по возможности подкрепляют их наличными.

Но ходить с суммами наличных по улицам в военное время — это подвергать себя опасности!

Работают платежные терминалы. Можно пополнять безналичный мобильный счет и проводить безналичные переводы средств.

Украинцы! В это непростое время каждый из нас может внести свой вклад в финансовую оборону!

В магазинах, на заправках и аптеках предпочитайте расчеты картой.

Такой шаг поможет сохранить жизнь инкассаторов, пополняющих банкоматы, а также позволит сэкономить ваше время и не стоять в очереди в банкомат.

Присоединись к финансовой обороне страны.

#НБУ_финансовая_оборона

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью