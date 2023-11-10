На фронте тестируют наземного робота Sirko: что он умеет делать — Finance.ua

На фронте тестируют наземного робота Sirko: что он умеет делать
Украинские разработчики создали наземного робота UGV Sirko-S1. Он помогает военным перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.
Федоров отметил, что UGV Sirko-S1 — универсальный наземный робот, созданный участниками оборонного кластера Brave1.
«Машину можно использовать, чтобы безопасно доставлять боеприпасы или провизию для бойцов в горячие точки. Ее максимальная полезная нагрузка — до 200 кг», — сообщил министр.
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Разработка уже показала успешные результаты в боевых условиях и получила положительные отзывы от военных.
«В планах разработчиков — оборудовать робота боевой турелью или установить модули для разминирования и минирования территорий», — добавил Федоров.
Справка Finance.ua:
- ранее украинская компания Skyssist объявила о запуске производства дронов Sirko;
- это украинский беспилотный летательный аппарат, который используется для коррекции огня, разведки и наблюдения. Он весит всего 1,3 кг и может перемещаться незаметно для радаров противника;
- стоимость одного дрона составляет $3000.
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