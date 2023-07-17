На фоне санкций россия пролезла в крупнейшие партнеры Индии — Finance.ua

На фоне санкций россия пролезла в крупнейшие партнеры Индии
На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением агрессора в Украину, россия стала крупнейшим торговым партнером Индии.
Министерство торговли и промышленности Индии опубликовало свежую статистику, согласно которой, по итогам января-мая объем двусторонней торговли вырос в 3,8 раза — до рекордных 27,1 миллиарда долларов.
Импорт из рф в Индию за отчетный период вырос в 3,8 раза — до 27,1 миллиарда долларов. Экспорт из Индии в россию также продемонстрировал рост — в 2,6 раза за отчетный период — и достиг 639 миллиона долларов.
Среди импортирующих товары в Индию стран россия находится на втором месте после Китая.
Война в Украине и позиция Индии
После российского вторжения в Украину и последовавших за ним санкций Индия стала одним из основных покупателей российской нефти и нефтепродуктов, которые ей продают со значительным дисконтом.
«Роснефть» заключила соглашение с Indian Oil Company о «существенном увеличении поставок нефти в Индию».
11 мая 2023 года сообщалось о том, что за год войны в Украину Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти.
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