На фоне протестов актеров и сценаристов Netflix открыл ИИ-вакансию на $900 тыс. в год — Finance.ua

На фоне протестов актеров и сценаристов Netflix открыл ИИ-вакансию на $900 тыс. в год
Пока актеры и сценаристы бастуют из-за опасений по поводу искусственного интеллекта, Netflix наносит ответный удар и открывает вакансию Product Manager для платформы машинного обучения.
В настоящее время многие фильмы и сериалы перенесли в том числе производство 4-го сезона «Ведьмака» от того же Netflix, однако работа должна идти.
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Согласно описанию вакансии, Product Manager будет отвечать за создание не только алгоритмов по предложению или нового раздела My Netflix, но и непосредственно за создание контента, передает Engadget.
Среди других обязанностей — «оптимизация производства оригинальных фильмов и телешоу».
Будут платить много — вилка от 300 до 900 тыс. долларов в год.
Реакция. Это вызвало возмущение у союза SAG-AFTRA, по словам его представителей, актерам предлагали единовременную выплату 200 долларов за сканирование образа и бессрочные права на использование их образов в качестве CGI-персонажа. Такая сумма не сильно отличается от оплаты рабочего дня актеров не первого плана.
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