На фоне обвала биткоина крупнейшая криптобиржа США увольняет боле тысячи сотрудников — Finance.ua

На фоне обвала биткоина крупнейшая криптобиржа США увольняет боле тысячи сотрудников

Сегодня 15:44 — Финтех и Карты

На фоне стремительного обвала криптовалютного рынка крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase увольняет 18% сотрудников.

Как сообщает Reuters , будут уволены 1100 человек.

Спад крипторынка связывают с чрезвычайной волатильностью, поскольку инвесторы выходят из рискованных активов из-за опасений рецессии. Также инвесторы опасаются, что более высокие показатели инфляции заставят Федрезерв США активнее повышать процентные ставки.

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«Рецессия может привести к очередной крипто-зиме и может длиться длительный период», — отметил СЕО Coinbase Брайан Армстронг.

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