На фоне обвала биткоина крупнейшая криптобиржа США увольняет боле тысячи сотрудников — Finance.ua

На фоне обвала биткоина крупнейшая криптобиржа США увольняет боле тысячи сотрудников Сегодня 15:44 — Финтех и Карты На фоне стремительного обвала криптовалютного рынка крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase увольняет 18% сотрудников.
Как сообщает Reuters, будут уволены 1100 человек.
Спад крипторынка связывают с чрезвычайной волатильностью, поскольку инвесторы выходят из рискованных активов из-за опасений рецессии. Также инвесторы опасаются, что более высокие показатели инфляции заставят Федрезерв США активнее повышать процентные ставки.
«Рецессия может привести к очередной крипто-зиме и может длиться длительный период», — отметил СЕО Coinbase Брайан Армстронг. Кстати, если вы желаете легко покупать и продавать крипту прямо со своего ПК или смартфона, то по промокоду GETCRYPTO еще и получите скидку в размере 20$ у BTC на первый депозит.
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