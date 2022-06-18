На фоне обвала биткоина крупнейшая криптобиржа США увольняет боле тысячи сотрудников — Finance.ua
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На фоне обвала биткоина крупнейшая криптобиржа США увольняет боле тысячи сотрудников

Сегодня 15:44Финтех и Карты
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На фоне стремительного обвала криптовалютного рынка крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase увольняет 18% сотрудников.
Как сообщает Reuters, будут уволены 1100 человек.
Спад крипторынка связывают с чрезвычайной волатильностью, поскольку инвесторы выходят из рискованных активов из-за опасений рецессии. Также инвесторы опасаются, что более высокие показатели инфляции заставят Федрезерв США активнее повышать процентные ставки.
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«Рецессия может привести к очередной крипто-зиме и может длиться длительный период», — отметил СЕО Coinbase Брайан Армстронг.
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По материалам: УНІАН
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