На фоне обрушения рынка крупнейшая криптобиржа США Coinbase сокращает 20% штата — Finance.ua

На фоне обрушения рынка крупнейшая криптобиржа США Coinbase сокращает 20% штата

Сегодня 21:32 — Мир

На фоне обрушения рынка крупнейшая криптобиржа США Coinbase сокращает 20% штата

На фоне обвала рынка и ожидания рецессии крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase увольняет 18% сотрудников (около 1100 человек).

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что рынок криповалют сейчас на спаде из-за чрезвычайной волатильности, поскольку инвесторы выходят из рискованных активов из-за опасений по поводу рецессии и того, что более высокие показатели инфляции заставят Федеральную резервную систему США активнее повышать процентные ставки.

«Кажется, мы входим в рецессию после более чем десятилетнего экономического бума. Рецессия может привести к очередной криптозиме и может быть продолжительной. Хотя экономику и рынки трудно предсказать, мы всегда готовимся к худшему, чтобы можно было управлять бизнесом в любой среде», — заявил главный исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг.

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Bitcoin, самая большая криптовалюта в мире, упала на 14% в понедельник после того, как криптокредитор Celsius Network заморозил вывод средств и переводы.

Акции Coinbase упали примерно на 5% в начале торгов, а с начала года — примерно на 80%.

За время пандемии штат Coinbase вырос в четыре раза всего за 5 кварталов.

«Расходы на персонал слишком велики, чтобы эффективно работать на этом неопределенном рынке. В нашем случае очевидно, что наняли слишком много людей», — признал Армстронг.

При этом уволенным сотрудникам обещают минимум 14 недель выходного пособия и дополнительные две недели за каждый год работы, четыре месяца медицинского страхования и четыре месяца поддержки психического здоровья по всему миру.

Справка Finance.ua:

Bitcoin продолжил падение в понедельник после того, как крупнейший американский криптокредитор Celsius Network приостановил вывод средств, обмен, а также переводы между счетами;

во вторник Bitcoin упал еще на 10% на фоне распродажи криптоактивов, поскольку инвесторы ожидают повышения ставки ФРС.

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