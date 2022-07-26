На фоне газовой войны Чехия заполнила хранилища на рекордные 80% — Finance.ua

На фоне газовой войны Чехия заполнила хранилища на рекордные 80%
По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, на фоне газового кризиса хранилища природного газа в Чехии заполнены на рекордные 80%.
Об этом Фиала рассказал в Twitter.
«Мы на историческом максимуме. Мы работаем над тем, чтобы как можно лучше подготовиться к зиме», — отметил глава чешского правительства.
Таким образом, Чехия уже достигла показателя, до которого страны Европейского Союза должны наполнить резервуары до ноября этого года.
Министр промышленности и торговли Йозеф Сикела уточнил, что объем газа в хранилищах составил 2 миллиарда 687 миллионов кубометров.
До российского вторжения в Украину Чехия почти полностью зависела от российского газа. С того времени страна ЕС увеличила свои поставки, в том числе за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) через Нидерланды.
В понедельник российский газовый гигант «Газпром» объявил, что в среду, 27 июля, остановит на ремонт еще одну турбину газопровода «Северный поток-1». Таким образом, поставки газа снизятся до 33 миллионов кубометров в сутки, или примерно до 20% мощности.
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