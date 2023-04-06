На FinAwards-2023 назвали лучшего руководителя маркетинга среди МФО — Finance.ua

На FinAwards-2023 назвали лучшего руководителя маркетинга среди МФО Сегодня 13:40 — Кредит&Депозит

В пятницу, 31 марта, в Киеве прошла шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.

Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.

О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.

В ходе церемонии выбрали и лучшего руководителя маркетинга. За это звание боролись 8 представителей разных МФО.

Как выбирали? В номинации принимали участие руководители, отвечающие за маркетинговую стратегию компаний, продемонстрировавших успешные проекты в 2022-2023. Это могут быть: вывод нового продукта на рынок, повышение узнаваемости бренда в показателях, яркая рекламная кампания, реализация интересного социального проекта, развитие новых каналов коммуникации с клиентами и т.д.

Кто же победил

В тройке лидеров оказалась Анастасия Чернышева, директор по маркетингу компании Money4You.

На фото победительница номинации Серафима Нехода с руководительницей медиабизнеса Treeum Надеждой Квиткой

Второе место было присуждено Ивану Подвысоцкому, Chief Marketing Officer компании CreditPlus.

А пальма первенства в номинации «Лучший руководитель маркетинга» досталась Серафиме Неходе, директору по маркетингу SpaceCrew Finance: MyCredit (Украина), ClickCredit (Украина и Польша), OnCredit (Вьетнам и Шри-Ланка).

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