На Фиджи разрешили арестовать суперъяхту российского олигарха Керимова — Finance.ua
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На Фиджи разрешили арестовать суперъяхту российского олигарха Керимова

Сегодня 18:02Фондовый рынок
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Суд Фиджи разрешил США арестовать суперъяхту российского олигарха Сулеймана Керимова. Шикарное судно задержала полиция.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что судно Amadea прибыло на Фиджи в прошлом месяце из Мексики. Переход через Тихий океан занял 18 дней.
Яхту задержала полиция Тихоокеанского островного государства. При этом капитан судна был допрошен, почему он прибыл на Фиджи без таможенного оформления.
Следует отметить, что Керимов попал под санкции США в 2018 и 2014 годах в ответ на российскую агрессию в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
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