На европейский рынок выходит семейный кроссовер за 19 000 евро (фото) — Finance.ua

На европейский рынок выходит семейный кроссовер за 19 000 евро (фото) Сегодня 04:22 — Технологии&Авто

На европейский рынок выходит семейный кроссовер за 19 000 евро (фото), Фото: Motor.es

В Европе появится новый SWM G 03 °F . Китайский семейный кроссовер будут продавать за 19 000 евро.

Об этом сообщает сайт Motor.es.

SWM G 03 °F — близкий родственник модели Big Tiger, самого доступного гибридного кроссовера в мире. Он разработан совместно компаниями Shineray и Brilliance. Основным конкурентом модели называют Dacia Jogger.

Фото: Motor. es

Кроссовер SWM G 03 °F отличается сдержанным неказистым дизайном. У него высокий капот, массивные бамперы и широкая решетка радиатора, а также выраженный пластиковый обвес.

Размеры SWM G 03 °F :

длина — 4605 мм;

ширина — 1815 мм;

высота — 1825 мм;

колесная база — 2780 мм.

Новый SWM G 03 °F — самый доступный семиместный кроссовер в Европе. Примечательно, что трехместным является третий ряд авто, а на втором — установлены два отдельных кресла. Оснащение включает бесключевой доступ, кондиционер и мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, Android Auto и Apple CarPlay.

Фото: Motor. es

Китайский кроссовер SWM G 03 °F оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л. с. Пока что модель доступна исключительно с 5-ступенчатой ​​механической КПП и передним приводом. Клиренс кроссовера равен 195 мм.

Фокус По материалам:

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