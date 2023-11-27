На европейский рынок выходит семейный кроссовер за 19 000 евро (фото) — Finance.ua
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На европейский рынок выходит семейный кроссовер за 19 000 евро (фото)

Технологии&Авто
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На европейский рынок выходит семейный кроссовер за 19 000 евро (фото)
На европейский рынок выходит семейный кроссовер за 19 000 евро (фото), Фото: Motor.es
В Европе появится новый SWM G03 °F. Китайский семейный кроссовер будут продавать за 19 000 евро.
Об этом сообщает сайт Motor.es.
SWM G03 °F — близкий родственник модели Big Tiger, самого доступного гибридного кроссовера в мире. Он разработан совместно компаниями Shineray и Brilliance. Основным конкурентом модели называют Dacia Jogger.
Фото: Motor. es
Фото: Motor. es
Кроссовер SWM G03 °F отличается сдержанным неказистым дизайном. У него высокий капот, массивные бамперы и широкая решетка радиатора, а также выраженный пластиковый обвес.
Размеры SWM G03 °F:
  • длина — 4605 мм;
  • ширина — 1815 мм;
  • высота — 1825 мм;
  • колесная база — 2780 мм.
Новый SWM G03 °F — самый доступный семиместный кроссовер в Европе. Примечательно, что трехместным является третий ряд авто, а на втором — установлены два отдельных кресла. Оснащение включает бесключевой доступ, кондиционер и мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, Android Auto и Apple CarPlay.
Фото: Motor. es
Фото: Motor. es
Китайский кроссовер SWM G03 °F оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л. с. Пока что модель доступна исключительно с 5-ступенчатой ​​механической КПП и передним приводом. Клиренс кроссовера равен 195 мм.
По материалам:
Фокус
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