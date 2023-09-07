На европейский рынок выходит электромобиль BYD с запасом хода 570 км (фото) — Finance.ua
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На европейский рынок выходит электромобиль BYD с запасом хода 570 км (фото)

Технологии&Авто
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На европейский рынок выходит электромобиль BYD с запасом хода 570 км (фото)
На европейский рынок выходит электромобиль BYD с запасом хода 570 км (фото), Фото: BYD Auto
Электромобиль BYD Seal поступит в продажу в европейских странах. Модель имеет стильный дизайн и большой запас хода.
Об этом рассказали на сайте Carscoops.
BYD Seal отличается стильным дизайном с необычными передними фарами и дневными ходовыми огнями. На бампере есть небольшой воздухозаборник.
Сзади установлены узкие фонари. Они объединены в один блок светодиодной полосой.

Габариты BYD Seal:

  • длина — 4800 мм;
  • ширина — 1875 мм;
  • высота — 1460 мм;
  • колесная база — 2920 мм.
Фото: BYD Auto
Фото: BYD Auto
В интерьере размещены 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Селектор КПП выполнен из хрусталя.
В Европе BYD Seal будет предложен в нескольких версиях. Базовая модификация Design с одним электромотором мощностью 308 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,9 секунд, а запас хода составляет до 570 км на одном заряде.
Фото: BYD Auto
Фото: BYD Auto
Топовый BYD Seal Excellent-AWD оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 523 л.с. С этой силовой установкой электромобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды. Максимальный запас хода составляет 520 км.
Все версии электромобиля поддерживают быструю зарядку мощностью до 150 кВт. Зарядить аккумулятор с 30 до 80% можно всего за 26 минут.
К BYD Seal в Европе присоединится и кроссовер Seal U. Он имеет бюджетный ценник и оснащен 218-сильным электромотором. Он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,3 секунды и способен развивать скорость до 175 км/ч.
Старт продаж BYD Seal и Seal U запланирован на конец 2023 года. Цены на модели станут известны позже.
По материалам:
Фокус
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