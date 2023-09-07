На европейский рынок выходит электромобиль BYD с запасом хода 570 км (фото) — Finance.ua

На европейский рынок выходит электромобиль BYD с запасом хода 570 км (фото) Сегодня 02:23 — Технологии&Авто

На европейский рынок выходит электромобиль BYD с запасом хода 570 км (фото), Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Seal поступит в продажу в европейских странах. Модель имеет стильный дизайн и большой запас хода.

Об этом рассказали на сайте Carscoops.

BYD Seal отличается стильным дизайном с необычными передними фарами и дневными ходовыми огнями. На бампере есть небольшой воздухозаборник.

Сзади установлены узкие фонари. Они объединены в один блок светодиодной полосой.

Габариты BYD Seal:

длина — 4800 мм;

ширина — 1875 мм;

высота — 1460 мм;

колесная база — 2920 мм.

Фото: BYD Auto

В интерьере размещены 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Селектор КПП выполнен из хрусталя.

В Европе BYD Seal будет предложен в нескольких версиях. Базовая модификация Design с одним электромотором мощностью 308 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,9 секунд, а запас хода составляет до 570 км на одном заряде.

Фото: BYD Auto

Топовый BYD Seal Excellent-AWD оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 523 л.с. С этой силовой установкой электромобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды. Максимальный запас хода составляет 520 км.

Все версии электромобиля поддерживают быструю зарядку мощностью до 150 кВт. Зарядить аккумулятор с 30 до 80% можно всего за 26 минут.

К BYD Seal в Европе присоединится и кроссовер Seal U. Он имеет бюджетный ценник и оснащен 218-сильным электромотором. Он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,3 секунды и способен развивать скорость до 175 км/ч.

Старт продаж BYD Seal и Seal U запланирован на конец 2023 года. Цены на модели станут известны позже.

Фокус По материалам:

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