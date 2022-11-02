На экспорт ушло около 5 млн т украинской пшеницы — Finance.ua

На экспорт ушло около 5 млн т украинской пшеницы
Объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в 2022/23 МГ по состоянию на 1 ноября составил более 12,9 млн т, что на 34% меньше показателя прошлого сезона.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, опубликованные Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.
Так, пшеницы с начала сезона отправлено почти 4,94 млн т, что на 60% уступает прошлогоднему объему.
Поставки ячменя на внешние рынки составили около 1,1 млн т (-76%).
Также на экспорт ушло 6,2 тыс. т ржи, что значительно меньше прошлогодних 55,5 тыс. т.
Кукурузы экспортировано около 6,84 млн т, что в 3 раза превышает объемы отгрузок на аналогичную дату прошлого сезона (2,3 млн т).
Экспорт муки из Украины в 2022/23 МГ составил 36,9 тыс. т, что на 15% отстает от показателя прошлого сезона.
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