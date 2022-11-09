На Едином портале вакансий обновили ряд сервисов — Finance.ua

На Едином портале вакансий обновили ряд сервисов
Для повышения удобства использования на Едином портале вакансий добавили несколько новых функций.
Об этом сообщает Государственная служба занятости Украины.
На Едином портале вакансий проведено очередное обновление информационных сервисов и ресурсов. В частности, для удобства пользователей и усовершенствования поиска вакансий добавлен новый критерий поиска «вид занятости». Как отмечают в учреждении, теперь у клиентов портала появилась возможность выбора поиска дистанционной или временной работы, с неполным рабочим днем и т.д.
Кроме того, усовершенствован механизм поиска — сейчас можно осуществлять поиск только по району, а в случае необходимости указывать и общину.
Также усовершенствован алгоритм подписки на вакансии по отрасли или региону.
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Также сообщается, что теперь у работодателей и HR-менеджеров появилась возможность создать на сайте Государственной службы занятости персональный кабинет. Сразу после модерации вакансия размещается на всех информационных ресурсах Службы занятости, в частности, на Едином портале вакансий, а специалисты начинают подбор кандидатов.
Напомним, после технических усовершенствований возобновил работу Единый портал вакансий. Теперь он адаптирован для работы со всех мобильных устройств.
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