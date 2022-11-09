На Едином портале вакансий обновили ряд сервисов — Finance.ua

На Едином портале вакансий обновили ряд сервисов Сегодня 11:45 — Личные финансы

На Едином портале вакансий обновили ряд сервисов

Для повышения удобства использования на Едином портале вакансий добавили несколько новых функций.

На Едином портале вакансий проведено очередное обновление информационных сервисов и ресурсов. В частности, для удобства пользователей и усовершенствования поиска вакансий добавлен новый критерий поиска «вид занятости». Как отмечают в учреждении, теперь у клиентов портала появилась возможность выбора поиска дистанционной или временной работы, с неполным рабочим днем и т.д.

Кроме того, усовершенствован механизм поиска — сейчас можно осуществлять поиск только по району, а в случае необходимости указывать и общину.

Также усовершенствован алгоритм подписки на вакансии по отрасли или региону.

Также сообщается, что теперь у работодателей и HR-менеджеров появилась возможность создать на сайте Государственной службы занятости персональный кабинет. Сразу после модерации вакансия размещается на всех информационных ресурсах Службы занятости, в частности, на Едином портале вакансий, а специалисты начинают подбор кандидатов.

Напомним, после технических усовершенствований возобновил работу Единый портал вакансий. Теперь он адаптирован для работы со всех мобильных устройств.

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Укрінформ По материалам:

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