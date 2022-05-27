На eBay остановили продажу марок «Укрпочты» из-за большого спроса — Finance.ua

На eBay остановили продажу марок «Укрпочты» из-за большого спроса

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25 мая Укрпочта открыла собственный магазин на международной платформе eBay. Там продавали второй тираж почтовых марок «Русский военный корабль... все!», однако продажи прекратились. Из-за большого количества заказов сработали алгоритмы защиты платформы eBay.

Как пишет Forbes, «Укрпочта» в сутки продала на eBay почти 1500 блоков с марками «Русский военный корабль... все!». Об этом свидетельствует информация на самой площадке.

Цена блока с тремя марками составляла 49,95 доллара. Она включала стоимость доставки и $5 взноса в благотворительный фонд KSE Foundation. Кроме блока заказ включал открытку и конверт «Укрпочты».

Позже гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщил , что вскоре работа магазина «Укрпочты» на eBay возобновится. По его словам , на eBay марка тоже поставила рекорд.

«Продажи на eBay скоро возобновятся, работаем с командой площадки, чтобы не пугались наших объемов», — написал он.

Справка Finance.ua:

23 мая в 14:00 стартовали продажи новой серии марок «Укрпочты» с иллюстрацией Бориса Гроха — «Русский военный корабль... все». Марка выпущена тиражом 5 млн экземпляров, доступна в отделениях «Укрпочты», а также онлайн-площадках;

эта серия является преемницей уже культовой «Русский военный корабль, иди...», выход которой почти совпал с потоплением флагмана Черноморского флота рф — крейсера «Москва» — украинскими ракетами «Нептун»;

ожидалось, что новый тираж не вызовет такого ажиотажа, как оригинальный. Но в день старта продаж, 23 мая, с самого утра под Главпочтамтом в Киеве и Львове уже выстроились огромные очереди.

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