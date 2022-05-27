На eBay остановили продажу марок «Укрпочты» из-за большого спроса — Finance.ua
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На eBay остановили продажу марок «Укрпочты» из-за большого спроса

Сегодня 18:19Фондовый рынок
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25 мая Укрпочта открыла собственный магазин на международной платформе eBay. Там продавали второй тираж почтовых марок «Русский военный корабль... все!», однако продажи прекратились. Из-за большого количества заказов сработали алгоритмы защиты платформы eBay.
  • Как пишет Forbes, «Укрпочта» в сутки продала на eBay почти 1500 блоков с марками «Русский военный корабль... все!». Об этом свидетельствует информация на самой площадке.
  • Цена блока с тремя марками составляла 49,95 доллара. Она включала стоимость доставки и $5 взноса в благотворительный фонд KSE Foundation. Кроме блока заказ включал открытку и конверт «Укрпочты».
Позже гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщил, что вскоре работа магазина «Укрпочты» на eBay возобновится. По его словам, на eBay марка тоже поставила рекорд.
«Продажи на eBay скоро возобновятся, работаем с командой площадки, чтобы не пугались наших объемов», — написал он.

Справка Finance.ua:

  • 23 мая в 14:00 стартовали продажи новой серии марок «Укрпочты» с иллюстрацией Бориса Гроха — «Русский военный корабль... все». Марка выпущена тиражом 5 млн экземпляров, доступна в отделениях «Укрпочты», а также онлайн-площадках;
  • эта серия является преемницей уже культовой «Русский военный корабль, иди...», выход которой почти совпал с потоплением флагмана Черноморского флота рф — крейсера «Москва» — украинскими ракетами «Нептун»;
  • ожидалось, что новый тираж не вызовет такого ажиотажа, как оригинальный. Но в день старта продаж, 23 мая, с самого утра под Главпочтамтом в Киеве и Львове уже выстроились огромные очереди.
По материалам: Ain.Ua
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