На дороги Китая впервые выедет беспилотный микроавтобус — Finance.ua

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На дороги Китая впервые выедет беспилотный микроавтобус

Технологии&Авто
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На дороги Китая впервые выедет беспилотный микроавтобус
На дороги Китая впервые выедет беспилотный микроавтобус, Фото: WeRide
В Китае разрешили использовать на дорогах беспилотные автобусы-шаттлы WeRide. Компания получила лицензию на проведение дорожных испытаний в автономном режиме в Пекине.
Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Согласно лицензии, автономные автобусы WeRide могут передвигаться по дорогам общего пользования с автономным вождением в Пекинской демонстрационной зоне автономного вождения высокого уровня общей площадью 60 квадратных километров. Это первый случай, когда власти Китая выдали лицензию на испытания беспилотных шаттлов.
Фото: WeRide
Фото: WeRide
Автобус-шаттл от WeRide поставляется без рулевого колеса, тормозов и кабины. Он электрический и может развивать скорость до 40 км/ч.
В беспилотных автобусах WeRide используются лазерный радар, камера высокой четкости и миллиметровый радар диапазона. Камера может записывать 360-градусные видео в реальном времени, а также обнаруживать и распознавать полосы движения, светофоры и разные знаки. Администраторы могут просматривать запланированные маршруты и статус вождения шаттла.
WeRide разрабатывает четыре модели: Robotaxi, mini Robobus, Robovan и Robosweeper. Все они ориентированы на автономное вождение.
По материалам:
Фокус
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