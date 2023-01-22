На дороги Китая впервые выедет беспилотный микроавтобус — Finance.ua

На дороги Китая впервые выедет беспилотный микроавтобус Сегодня 01:42 — Технологии&Авто

На дороги Китая впервые выедет беспилотный микроавтобус, Фото: WeRide

В Китае разрешили использовать на дорогах беспилотные автобусы-шаттлы WeRide. Компания получила лицензию на проведение дорожных испытаний в автономном режиме в Пекине.

Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Согласно лицензии, автономные автобусы WeRide могут передвигаться по дорогам общего пользования с автономным вождением в Пекинской демонстрационной зоне автономного вождения высокого уровня общей площадью 60 квадратных километров. Это первый случай, когда власти Китая выдали лицензию на испытания беспилотных шаттлов.

Фото: WeRide

Автобус-шаттл от WeRide поставляется без рулевого колеса, тормозов и кабины. Он электрический и может развивать скорость до 40 км/ч.

В беспилотных автобусах WeRide используются лазерный радар, камера высокой четкости и миллиметровый радар диапазона. Камера может записывать 360-градусные видео в реальном времени, а также обнаруживать и распознавать полосы движения, светофоры и разные знаки. Администраторы могут просматривать запланированные маршруты и статус вождения шаттла.

WeRide разрабатывает четыре модели: Robotaxi, mini Robobus, Robovan и Robosweeper. Все они ориентированы на автономное вождение.

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