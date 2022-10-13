На дорогах Украины стало больше участков, где скорость контролирует полиция — Finance.ua

На дорогах Украины стало больше участков, где скорость контролирует полиция Сегодня 12:01 — Личные финансы

На дорогах Украины стало больше участков, где скорость контролирует полиция

Сегодня, 13 октября, на автомобильных дорогах Украины появилось девять новых участков, кроме того, изменены четыре участка, где патрульная полиция будет контролировать скорость движения автомобилей с помощью приборов TruCAM.

В сообщении полиции говорится, что эти места определялись на основании проведенного анализа аварийности в местах концентрации ДТП, совершаемых из-за превышения скорости движения.

Учитывая военное положение, контроль скорости с помощью 137 приборов TruCAM будет осуществляться на 229 участках. Полный список можно найти здесь

Места контроля скорости движения в Киеве

Проспекты Бажана, Победы, Соборности и Броварской, улицы Борщаговская и Саперно-Слободская, Столичное и Набережное шоссе.

Места контроля скорости движения в Киевской области:

М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, 20 — 60 км;

М-03 Киев — Харьков — Довжанский (в пределах Борисполя), 24 — 49 км и 50 — 104 км;

М-05 Киев — Одесса, 15 — 143 км (в направлении Киева), 15 — 143 км (в направлении Одессы);

М-06 Киев — Чоп, 20 — 69 км;

М-07 Киев — Ковель — Ягодин, 45 — 79 км;

Р-04 Киев — Фастов — Белая Церковь — Тараща — Звенигородка, 113 — 124 км;

Белая Церковь: проспект Князя Владимира, улицы Киевская и Леваневского.

В патрульной полиции отмечают, что в областях, где продолжаются активные боевые действия (Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская) и повреждены участки автомобильных дорог, контроль за скоростным режимом временно не проводится.

Справка Finance.ua:

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