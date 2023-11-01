На дорогах столицы с сегодняшнего дня скорость движения ограничена до 50 км/ч — Finance.ua

На дорогах столицы с сегодняшнего дня скорость движения ограничена до 50 км/ч Сегодня 16:17 — Личные финансы

На дорогах столицы с сегодняшнего дня скорость движения ограничена до 50 км/ч

С 1 ноября скорость движения по столице ограничивается до 50 километров в час. На участках, где была разрешена скорость 80 км в час, уже демонтированы знаки ограничения скорости «80».

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

10 участков дороги с разрешенной скоростью 80 км/ч:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Надднепрянское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади до Днепровской набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).

Водителей призывают не превышать скоростной режим на этих участках дорог, двигаясь по привычке быстрее, чем разрешено в период с 1 ноября по 1 апреля.

Справка Finance.ua:

автогражданка, или страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, обязательна для всех автомобилистов в Украине. В 2023 году размер штрафа за отсутствие автогражданки составляет 425 грн. Если штраф не уплачен в течение 15 дней, он увеличивается до 850 грн;

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