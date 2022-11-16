На Djinni 70 тысяч кандидатов в поиске работы: каких кандидатов больше всего — Finance.ua
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На Djinni 70 тысяч кандидатов в поиске работы: каких кандидатов больше всего

Личные финансы
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На Djinni 70 тысяч кандидатов в поиске работы: каких кандидатов больше всего
На Djinni 70 тысяч кандидатов в поиске работы: каких кандидатов больше всего
Сервис анонимного поиска работы в ІТ Djinni сообщил о 70 тыс. кандидатах в поиске работы.
«Больше всего растет количество кандидатов без опыта. За год их стало больше в 3,5 раза: с 4,5 тыс. в ноябре прошлого до 16 тыс. в начале этого месяца», — пишет Djinni.
Количество кандидатов с опытом от одного до трех лет выросло почти втрое, с 6,2 до 18 тысяч.
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3-5 лет опыта — рост в 2,5 раза. И более 5 лет опыта — рост меньше, чем вдвое.
При этом вакансий на Djinni всего 13 тыс. В среднем на каждую вакансию сейчас приходится 12,6 откликов. При этом на каждое резюме — всего 1,7 предложений.
На Djinni 70 тысяч кандидатов в поиске работы: каких кандидатов больше всего
На такие специальности, как JavaScript/Frontend, приходится почти 28 откликов на одну вакансию. Причем самих вакансий в этой сфере 1,2 тыс., а резюме — 11,3 тыс.
На Djinni 70 тысяч кандидатов в поиске работы: каких кандидатов больше всего
На Project Manager почти 36 откликов на одну вакансию. При этом самих вакансий открыто 331, а кандидатов — 4444, то есть более чем в 10 раз больше.
На Djinni 70 тысяч кандидатов в поиске работы: каких кандидатов больше всего
QA Manual — 78 откликов на вакансию. Самих вакансий — 364, резюме — 9061.
На Djinni 70 тысяч кандидатов в поиске работы: каких кандидатов больше всего
Отметим, что компания GoIT помогает каждому достичь образовательных и карьерных целей в IT. Помимо интересных проектов и инновационной деятельности, работа в сфере информационных технологий имеет ряд значимых преимуществ.

Хочу работать в IT 🧐

По материалам:
dev.ua
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