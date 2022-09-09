На что украинцы тратили деньги в августе — статистика ПриватБанка Сегодня 20:00 — Личные финансы

Украинский бизнес продолжает тренд на безналичные расчеты — в августе количество установленных ПриватБанк ом новых POS-терминалов выросло на 6 тысяч.

Объемы оплат картами в малом бизнесе продолжают расти уже четвертый месяц подряд — в августе малый бизнес и предприниматели продали товаров и услуг по безналу на 2,1% больше, чем в июле. Безналичный товарооборот в национальных торговых сетях за последний месяц вырос на 1,8%.

Читайте также Военные пенсионеры могут получать пенсию через ПриватБанк

Об этом говорится в сообщении ПриватБанка.

По данным статистики ПриватБанка, в целом оплаты покупок банковскими картами в сети POS-терминалов банка в августе по сравнению с июлем выросли на 5,5%.

Питание. В августе украинцы меньше тратили на продовольствие — по сравнению с июлем объемы оплат картами в продуктовых магазинах упал на 4%.

Читайте также Как пополнить карту ПриватБанка за границей: инструкция

Впрочем, доля расходов на еду в общих карточных расходах составляет более 45%.

Горючее. Почти на 10% снизились объемы безналичных расходов на горючее. На 4% снизились расходы украинцев на покупку электроники и бытовой техники.

В то же время расходы на лекарства и медицинские товары в августе выросли на 4%, также украинцы на 3% больше тратили на промышленные товары, одежду и обувь, и на 2,3% больше — на кафе и рестораны.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк сообщал, что выплачивает пособие от Красного Креста: как получить выплату;

с 25 мая государственный ПриватБанк возвращает услуги мгновенной рассрочки и оплаты по частям. «ПриватБанк возобновил рассрочку — кредитование клиентов по программам „Оплата частями“ и „Мгновенная рассрочка“. Сегодня клиенты ПриватБанка снова могут делать покупки в кредит в сетях наших магазинов-партнеров», — сказано в сообщении.



Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.