На что украинцы тратили деньги в августе — статистика ПриватБанка — Finance.ua
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На что украинцы тратили деньги в августе — статистика ПриватБанка

Личные финансы
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Украинский бизнес продолжает тренд на безналичные расчеты — в августе количество установленных ПриватБанком новых POS-терминалов выросло на 6 тысяч.
Объемы оплат картами в малом бизнесе продолжают расти уже четвертый месяц подряд — в августе малый бизнес и предприниматели продали товаров и услуг по безналу на 2,1% больше, чем в июле. Безналичный товарооборот в национальных торговых сетях за последний месяц вырос на 1,8%.
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Об этом говорится в сообщении ПриватБанка.
По данным статистики ПриватБанка, в целом оплаты покупок банковскими картами в сети POS-терминалов банка в августе по сравнению с июлем выросли на 5,5%.
Питание. В августе украинцы меньше тратили на продовольствие — по сравнению с июлем объемы оплат картами в продуктовых магазинах упал на 4%.
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Впрочем, доля расходов на еду в общих карточных расходах составляет более 45%.
Горючее. Почти на 10% снизились объемы безналичных расходов на горючее. На 4% снизились расходы украинцев на покупку электроники и бытовой техники.
В то же время расходы на лекарства и медицинские товары в августе выросли на 4%, также украинцы на 3% больше тратили на промышленные товары, одежду и обувь, и на 2,3% больше — на кафе и рестораны.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк сообщал, что выплачивает пособие от Красного Креста: как получить выплату;
  • с 25 мая государственный ПриватБанк возвращает услуги мгновенной рассрочки и оплаты по частям. «ПриватБанк возобновил рассрочку — кредитование клиентов по программам „Оплата частями“ и „Мгновенная рассрочка“. Сегодня клиенты ПриватБанка снова могут делать покупки в кредит в сетях наших магазинов-партнеров», — сказано в сообщении.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
Finance.ua
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