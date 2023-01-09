На безопасность и оборону Украина в прошлом году выделила более ₴1,5 триллиона — Finance.ua

На безопасность и оборону Украина в прошлом году выделила более ₴1,5 триллиона Сегодня 11:43 — Казна и Политика

На безопасность и оборону Украина в прошлом году выделила более ₴1,5 триллиона

На финансирование безопасности и обороны Украины в 2022 году было выделено 1536,6 млрд гривен, или 32,5% валового внутреннего продукта.

Об этом в Фейсбуке проинформировала пресс-служба СНБО.

«В 2022 году на национальную безопасность и оборону Украины по общему и специальному фонду государственного бюджета фактически направлено 1 536,6 млрд гривен, или 32,5% валового внутреннего продукта», — говорится в сообщении.

По информации субъектов сектора безопасности и обороны, это позволило обеспечить в условиях военного положения финансирование основных приоритетных направлений их деятельности.

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В частности, к этим направлениям относятся приобретение материально-технических ресурсов, выплата денежного довольствия военнослужащим, полицейским и дополнительное вознаграждение в соответствии с постановлением правительства № 168 от 28.02.2022, выплат единовременного денежного пособия семьям погибших военных и других соцвыплат.

В СНБО проинформировали, что в предварительном отчете об объемах финансирования статей госбюджета на 2022 год, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, рассмотренном 6 января на заседании под председательством Президента Зеленского, говорится, что с объявлением военного положения расходы общего фонда госбюджета для сектора безопасности и обороны по сравнению с началом 2022 года были увеличены на 1231,0 млрд грн и по состоянию на 31 декабря 2022 года они составили 1485,5 млрд грн.

Увеличение расходов произошло путем внесения изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» (928,8 млрд грн) и за счет резервного фонда государственного бюджета (302,8 млрд грн).

Уточняется, что, по оперативным данным, в 2022 году по сравнению с плановыми показателями спецфонда госбюджета (12,7 млрд грн) органы сектора безопасности и обороны увеличили расходы на 188,3 млрд гривен.

«По состоянию на 31.12.2022 объем расходов на национальную безопасность и оборону Украины по специальному фонду составил 201 млрд гривен. Значительная часть поступлений на счета специального фонда государственного бюджета органов сектора безопасности и обороны Украины составляет благотворительная, гуманитарная и международная техническая помощь», — отмечается в сообщении.

Показатели спецфонда госбюджета будут уточнены по результатам годовой финансовой отчетности за 2022 год.

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Укрінформ По материалам:

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