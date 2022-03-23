На Банковой рассказали, какое решение Запада может обвалить экономику России — Finance.ua
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На Банковой рассказали, какое решение Запада может обвалить экономику России

Сегодня 18:44Казна и Политика
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На Банковой рассказали, какое решение Запада может обвалить экономику России
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал решение России перевести расчеты за газ в рубли. Он назвал его попыткой укрепить российскую денежную единицу и объявить экономическую войну ЕС.
Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале Ермака.
Он также рассказал, как мир может разрушить экономику агрессора.
«Но Запад может нанести удар по россии нефтяным эмбарго, которое приведет к падению экономики рф. Сейчас это будет ключевой экономической битвой, и коллективное мероприятие должно ее выиграть», — подчеркнул глава ОП.
Напомним, ранее сегодня Путин приказал «Газпрому» перевести все выплаты за поставки российского газа в «недружественные страны» в рубли. При этом путин подчеркнул, что изменение касается только перевода средств.
россия продолжит поставлять газ в соответствии с прописанными в контрактах условиями. То есть цена и объемы останутся неизменными. Президент рф поручил правительству направить в «Газпром» директиву для внесения поправок в действующие договоры.
По материалам: УНІАН
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