На аукцион за $86 тыс. выставят редкое меню с затонувшего корабля «Титаник» — Finance.ua
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На аукцион за $86 тыс. выставят редкое меню с затонувшего корабля «Титаник»

Мир
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На аукцион за $86 тыс. выставят редкое меню с затонувшего корабля «Титаник»
На аукцион за $86 тыс. выставят редкое меню с затонувшего корабля «Титаник»
Редкое первоклассное меню с «Титаника» выставят на аукцион памятных вещей, связанных с затонувшим океанским лайнером. Ожидается, что меню обойдется в 86 000 долларов.
Об этом пишет CNN.
Загрязненное и с частично стертыми буквами это меню, вероятно, оказалось в Северной Атлантике в то время, когда «Титаник» затонул утром 15 апреля 1912, говорится в описании лота британского аукционного дома Henry Aldridge and Son Ltd.
Отмечается, что спасенное меню подробно описывает первый ужин на борту после того, как «Титаник» отплыл от берегов, и раскрывает роскошь, которую почувствовали бы пассажиры первого класса корабля.
Варианты ужина: устрицы, филе говядины со сливками из хрена и пюре из пастернака, а также десерты, в частности абрикосовый Бордал — разновидность пирога — и пудинг Виктория.
Затонувший корабль «Титаник» находится на глубине 3800 м на дне Атлантического океана, примерно в 600 км от побережья Ньюфаундленда, Канада.
  • 17 мая стало известно, что ученые впервые сделали полноразмерную 3D-реконструкцию затонувшего «Титаника», лежащего на глубине 3800 м. Для этого было сделано более 700 тыс. фотографий под водой.
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По материалам:
Espreso.tv
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