На аукцион выставили торфяное предприятие — Finance.ua

На аукцион выставили торфяное предприятие Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

ФГИ выставил на аукцион ГП «Волыньторф». Стартовая цена предприятия — 190 млн гривен. Аукцион пройдет 6 октября.

Об этом пишет agroter.com.ua

Волыньторф — действующее предприятие торфяной отрасли, специализирующееся на производстве торфяных брикетов. За 6 месяцев 2023 года предприятие получило 6,2 млн грн чистой прибыли, а в 2022 году — 10,6 млн грн.

В то же время, предприятие накопило 20,2 млн грн долгов, которые должен погасить будущий собственник.

Почему предприятие выставляют на приватизацию? В государственной собственности должны остаться только стратегические и прибыльные активы. Торф не является стратегическим — его доля в энергетическом балансе составляет менее 0,3%.

Приватизация «Волиньторфа» — возможность привлечь эффективного частного собственника, который будет развивать предприятие и погасит накопленные долги. Важно, что инвестор должен обеспечивать предоставление услуг по поставке тепловой энергией потребителям, с которыми ГП «Волыньторф» заключены договоры о поставке тепловой энергии.

Более того, у ФГИУ уже есть опыт успешной продажи торфяного предприятия. В начале июля прошли торги по продаже «Ровноторфа» — стартовая цена выросла в 4,3 раза — до 205 млн грн.

Что входит в приватизационный лот:

109 единиц недвижимого имущества общей площадью более 21 тыс. м²

164 единицы спецтехники и транспортных средств

Спецразрешения на пользование недрами на месторождениях «Засвиття Ситнелюк» (на 18 лет) и «Сойное» (19 лет).

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