На 30% меньше топлива: NASA и Boeing разрабатывают экономную конструкцию самолета — Finance.ua

На 30% меньше топлива: NASA и Boeing разрабатывают экономную конструкцию самолета Сегодня 22:04 — Технологии&Авто

На 30% меньше топлива: NASA и Boeing разрабатывают экономную конструкцию самолета

Космическое агентство вместе с Boeing работает над новой конструкцией самолета, которая может снизить выбросы и минимизировать влияние полетов на изменение климата.

«Большинство из вас думают о NASA как о космическом и авиационном агентстве. Но это также климатическое агентство», — сказал администратор NASA Билл Нельсон на пресс-конференции.

NASA наблюдает за Землей из космоса с помощью спутников для мониторинга глобальных погодных условий и водных систем, а также разрабатывает технологии для уменьшения выбросов углерода.

Но агентство создает и самолеты, такие как электрический X-57 Maxwell и транспортный Super Guppy , а также разрабатывает аэронавигационные технологии.

«Когда вы летите на любом самолете, вы окружены технологиями NASA», — сказал Нельсон.

Еще в 1970-х годах агентство разработало так называемые «винглеты» — небольшие дополнительные элементы на концах крыльев в виде плоских шайб — которые сейчас присутствуют на пассажирских самолетах. NASA надеется, что их проект сможет предложить новую концепцию крыла, которую называют Transsonic Truss-Braced Wing.

Агентство будет сотрудничать с Boeing над проектированием и строительством нового самолета, который должен быть экономичнее и потреблять на 30% меньше топлива, чем текущие конструкции самолетов.

Концепция изображает самолет с более эффективными двигателями и крыльями, расположенными высоко на его корпусе. Они более длинные и менее широкие, а также поддерживаются специальной растяжкой. Это создает меньшее сопротивление.

Билл Нельсон держит модель самолета во время пресс-конференции, посвященной проекту Sustainable Flight Demonstrator в среду, 18 января 2023 г. Изображение: NASA

«Аэродинамика такой конфигурации известна уже давно. Если вы увеличиваете соотношение сторон крыла, вы естественным образом уменьшаете сопротивление этого самолета — сопротивление из-за подъемной силы. Мы знаем, что если сделаем это, то используем меньше топлива», — сказал Боб Пирс, помощник администратора Управления исследовательской миссии по аэронавтике NASA.

Проблема в этом случае состоит в том, чтобы создать структуру, необходимую для этой формы крыла, не прибавляя слишком большого веса самолету. Boeing представил первую версию этой концепции в 2019 году, но потребуется несколько лет, чтобы интегрировать другие технологии и перейти от демонстрации к практическому использованию.

Идея заключается в том, что, в отличие от тихого сверхзвукового X-59 QueSST NASA, который сейчас тоже разрабатывается, но никогда не будет перевозить пассажиров, это будет не просто экспериментальный самолет. Вместо этого NASA хочет разработать технологию, которая может быть использована в коммерческих целях.

«Этот проект имеет целью революционизировать тип летательных аппаратов, которыми люди чаще всего пользуются, когда поднимаются в небо», — сказал Нельсон.

В течение семи лет космическое агентство инвестирует 425 миллионов долларов, тогда как Boeing и его партнеры внесут часть оставшегося финансирования сделки, которая оценивается примерно в 725 миллионов долларов. В рамках соглашения NASA также предоставит технические знания и оборудование.

Первый прототип планируется запустить в 2028 году, а к 2030-м годам самолеты начнут использовать в коммерческих целях.

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