На 17% больше бизнесов закрылось в рф с начала войны — Finance.ua

На 17% больше бизнесов закрылось в рф с начала войны Сегодня 06:12 — Мир

Полномасштабное вторжение рф в Украину «добило» те бизнесы, которые выжили после ковидных ограничений.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы россии.

Российские компании закрываются более активно, чем после введения ковидных ограничений для бизнеса. Так, с начала войны по июнь текущего года закрылось 113 тысяч предприятий. Это на 17% больше, чем в ковидном 2021, когда бизнес массово страдал из-за ограничений на деятельность в пандемию.

По данным опроса, проведенного агентством Magram Market Research в россии в 2021 году, о закрытии бизнеса в 2022 году задумывалось 26% респондентов.

Учитывая, что мировые компании при выходе из россии в большинстве своем не закрываются, а продают свой бизнес, значительного влияния или большого перечня брендов в этой статистике «закрытий» ожидать не стоит.

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