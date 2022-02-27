Мировые производители чипов останавливают поставки в РФ — Finance.ua

Мировые производители чипов останавливают поставки в РФ

Сегодня 15:40 — Мир

Мировые производители чипов останавливают поставки в РФ

Мировые производители чипов начинают прекращать поставки в Россию — в частности, останавливает продажи в РФ крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC.

Компании начали прекращать поставки того, как США, Британия, Япония и другие страны наложили санкции в РФ, в том числе на запрет экспорта высокотехнологичной продукции.

Издание отмечает, что производители действуют согласно новым международным требованиям.

«TSMC приостановила все продажи в Россию и третьим сторонам, поставляющим продукцию в Россию», — пишет источник.

В заявлении TSMC заявила, что «полностью отдана соблюдению новых объявленных правил экспортного контроля».

GlobalFoundries заявил, что также начал выполнять новые правила и приостановил поставки в РФ.

Intel заявил, что «придерживается всех применимых экспортных правил и санкций», включая новый экспортный контроль.

«По словам аналитиков, Россия уязвима к запрету на экспорт, поскольку не производит потребительскую электронику или микросхемы в больших количествах. В частности, не производит полупроводников высшего класса».

Участие TSMC в санкциях наносит особый ущерб, поскольку компания является крупнейшим в мире производителем чипов", — пишет WP.

По словам источника, среди чипов, которые TSMC больше не производит и не отправляет, есть полупроводники под брендом «Эльбрус», разработанные в России.

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