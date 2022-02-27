Мировые производители чипов останавливают поставки в РФ — Finance.ua
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Мировые производители чипов останавливают поставки в РФ

Сегодня 15:40Мир
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Мировые производители чипов останавливают поставки в РФМировые производители чипов останавливают поставки в РФ
Мировые производители чипов начинают прекращать поставки в Россию — в частности, останавливает продажи в РФ крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC.
Об этом пишет The Washington Post.
Компании начали прекращать поставки того, как США, Британия, Япония и другие страны наложили санкции в РФ, в том числе на запрет экспорта высокотехнологичной продукции.
Издание отмечает, что производители действуют согласно новым международным требованиям.
«TSMC приостановила все продажи в Россию и третьим сторонам, поставляющим продукцию в Россию», — пишет источник.
В заявлении TSMC заявила, что «полностью отдана соблюдению новых объявленных правил экспортного контроля».
GlobalFoundries заявил, что также начал выполнять новые правила и приостановил поставки в РФ.
Intel заявил, что «придерживается всех применимых экспортных правил и санкций», включая новый экспортный контроль.
«По словам аналитиков, Россия уязвима к запрету на экспорт, поскольку не производит потребительскую электронику или микросхемы в больших количествах. В частности, не производит полупроводников высшего класса».
Участие TSMC в санкциях наносит особый ущерб, поскольку компания является крупнейшим в мире производителем чипов", — пишет WP.
По словам источника, среди чипов, которые TSMC больше не производит и не отправляет, есть полупроводники под брендом «Эльбрус», разработанные в России.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Економічна Правда
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