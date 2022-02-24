Министр энергетики Украины уверяет, что «угрозы блекаута нет» — Finance.ua

Министр энергетики Украины уверяет, что «угрозы блекаута нет»

Сегодня 17:02 — Казна и Политика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в комментарии Радио Свобода сообщил, что в условиях нового, полномасштабного вторжения России украинская «энергосистема работает надежно» и оснований для наступления блекаута нет.

«Энергосистема работает надежно, все нормально. Работает атомная генерация так же, как и планировалось (в работе 13 из 15 блоков АЭС). Тепловая генерация, гидро — так же. Единственное, что сейчас у нас нет связи с Новокаховской ГЭС — там сейчас такая ситуация, последняя, ​​что у нас есть, что российские войска зашли туда, но они ее не обстреливали, они там находятся физически. Но она работает сейчас. Это абсолютно не влияет на работу нашей энергосистемы», — сообщил министр.

Галущенко также добавил: «Наши военные отбивают назад то, что мы потеряли раньше. Мы надеемся, что российские военные как заехали, так и с ГЭС и уедут».

Министр энергетики также напомнил, что отключена от работы только Луганская ТЭС, по которой ранее был открыт огонь из реактивных систем залпового огня.

«В нее попал снаряд, и она с понедельника „села на ноль“. Мы ее отключили. То есть сейчас все станции работают кроме Луганской ТЭС», — сказал он.

Галущенко заверил, что оснований для блекаута, когда без света могут остаться районы, города и области, нет.

«Видите, как это интересно бывает: сегодня ночью в ноль часов мы полностью отключились от энергосистемы с Российской Федерацией и Беларусью. Мы сейчас работаем в изолированном режиме. И мы не экспортируем электроэнергию сейчас. Работаем автономно и спокойно», — сказал Герман Галущенко.

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