Мятеж Пригожина принес кремлю новую дыру в бюджете — Bloomberg — Finance.ua
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Мятеж Пригожина принес кремлю новую дыру в бюджете — Bloomberg

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Быстротечный мятеж Евгения Пригожина не только поколебал авторитет кремля, но и нанес россии большой ущерб в сфере финансов. Об этом пишет издание Bloomberg, специализирующееся на экономических новостях.
Авторы публикации отмечают, что расходы от мятежа «вагнеровцев» не ограничиваются стоимостью ресурсов, которые были потрачены на боевую подготовку наемников и обустройство полевых лагерей для них в оккупированной части Украины.
Теперь Кремлю придется тратиться на дополнительное военное прикрытие москвы, что может обойтись российскому правительству в дополнительные 5% к расходной части бюджета — то есть еще 1,3 трлн рублей (14 млрд долларов) в этом году.
Эти расходы для Кремля будут очень некстати, поскольку владимир путин планирует переизбраться в следующем году на новый срок. По оценке Bloomberg, в прошлом кремль перед выборами всегда поднимал зарплаты в госсекторе, что вело к общему росту зарплат в стране примерно на 12%.
В этом году за несколько месяцев до мятежа путин уже объявил о повышении минимальной заработной платы на 18,5% с 2024 года. Это повлияет почти на 5 миллионов человек в россии. Эксперты отмечают, что этим дело, конечно, не ограничится, и кремль начнет сорить деньгами и по другим социальным статьям расходов.
«Мятеж усилит финансовый стресс и сорвет попытки правительства стабилизировать бюджетный баланс. Государственный фонд заработной платы также возрастет, чтобы сохранить поддержку основных избирателей на пути к выборам», — считает российский экономист Александр Исаков.
Bloomberg констатирует, что найти на все это деньги будет непросто, поскольку западные санкции сокращают доходы россии от экспорта энергоресурсов.
На этом фоне министр финансов рф Антон Силуанов уже выступил с предложением о повсеместном сокращении расходов на 10% в бюджете в следующем году по всем так называемым незащищенным статьям — все кроме зарплат и коммунальных расходов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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