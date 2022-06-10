Мясокомбинат Бахматюка снова выставили на продажу. На миллион дешевле — Finance.ua

Мясокомбинат Бахматюка снова выставили на продажу. На миллион дешевле

Сегодня 13:32 — Фондовый рынок

Повторный аукцион продажи имущества ЧАО «Пырятинский мясокомбинат» состоится 16 июня 2022 г.

Об этом свидетельствуют данные на портале Prozorro.Продажи.

Как отмечается, теперь предприятие предлагают на 20% дешевле — за 4 млн грн (на майском аукционе стартовая цена была 5,07 млн грн).

За эту сумму предлагается приобрести здания и сооружения мясокомбината общей площадью 7401,8 м². Среди них: главный корпус, камера охлаждения мяса, отделение убойного цеха, утильный цех, душевые, сушилка, админздание, колбасный цех с весовой, мясожировой цех, кишечный цех, жировое отделение, отделение охлаждения жира, охлаждающая камера экспедиции, столовая с магазином (овощехранилище для столовой), компрессорная, котельная, весовая, материальный склад, гараж, пристройка для скважины, база приема скота, базы для скота, водонапорная башня, асфальтовое покрытие, электроподстанция, мехмастерские.

При этом гараж на 76 м² и дополнительное помещение для склада запчастей на 35 м² находятся в аренде с 2018 года. Все строения расположены на земельном участке площадью 10,2 га. Место расположения — город Пырятин, ул. Приудайский спуск, 64.

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