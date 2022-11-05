Мы придем к тому, что атаки рф перестанут влиять на энергосистему Украины — эксперт Сегодня 21:16 — Энергетика

Ракетные атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины перестанут оказывать столь значительное влияние на энергосистему страны.

Такое мнение в эфире телемарафона озвучил политолог Игорь Рейтерович.

По словам эксперта, энергетический «Рамштайн» для Украины не будет действовать с такими задержками, которые наблюдаются с поставками военно-технической помощи.

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«Он, конечно, заработает быстрее даже чем „Рамштайн“, который касался вооружения, по одной простой причине. Давайте вспомним, что накануне широкомасштабного вторжения украинская система была отключена от системы общей российской федерации и перенаправлена на систему именно Европейского Союза. Тогда был сделан такой тест, он показал, что все работает. Нет каких-то там принципиальных разногласий и проблем, которые не позволяют нам действовать в рамках этой европейской энергетической системы», — сказал он.

Поэтому уже сейчас поставки какой-то электроэнергии могут происходить в оперативном порядке. В зависимости от того, какие у нас есть потребности. И, насколько мне известно, такие поставки уже были. В частности, Польша это делала. Понятно, что они в большей степени касаются более западных регионов Украины. Но опять-таки, поскольку у нас единая энергосистема, если туда будет идти дополнительная какая-то энергия, можно будет тогда ее перебрасывать на другие области, — отметил Рейтерович.

Справка Finance.ua:

в ДТЭК закончилось оборудование для восстановления энергосистемы. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявляет, что у компании закончилось оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры, а денег на закупку нового не хватает. Соответствующее сообщение обнародовано в Facebook Группы ДТЭК;

в ДТЭК предупредили о новых аварийных отключениях электроэнергии.

УНІАН По материалам:

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