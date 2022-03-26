Мы повсюду: Аnonуmous обнародовала 28 Гб со взломанного сервера центробанка россии — Finance.ua

Мы повсюду: Аnonуmous обнародовала 28 Гб со взломанного сервера центробанка россии
Хакерская группа Аnonуmous обнародовала 28 Гб совзломанного сервера центробанка россии.
Группа поделилась двумя ссылками на сервер облачного хранения Mega NZ. Документы размещены в двух папках под наименованиями А и В и 1 частью соответственно: часть А, часть В.
Аnonуmous утверждают, что документы содержат экономические секреты россии.
Ожидается, что в ближайшее время эксперты разведки, экономисты, активисты будут работать над раскрытием их содержания.
Аnonуmous написали видеообращение, где путина назвали «лжецом, диктатором, военным преступником и убийцей детей».
По приказу путина в Украине убиты тысячи невинных людей, ведутся бомбардировки больниц и школ, укрытий, «дети потеряли свои семьи». При этом он россию обрек на голод, который продлится годами.
Аnonуmous заявили: «Ни один секрет не скрыть. Мы повсюду. Мы в твоем дворце. Мы за твоим столом. Мы в комнате, когда ты спишь».
Напомним, ранее Anonymous «слили» базу данных компании Nestle.
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