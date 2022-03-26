Мы повсюду: Аnonуmous обнародовала 28 Гб со взломанного сервера центробанка россии — Finance.ua

Мы повсюду: Аnonуmous обнародовала 28 Гб со взломанного сервера центробанка россии

Сегодня 09:35

Хакерская группа Аnonуmous обнародовала 28 Гб совзломанного сервера центробанка россии.

Группа поделилась двумя ссылками на сервер облачного хранения Mega NZ. Документы размещены в двух папках под наименованиями А и В и 1 частью соответственно: часть А, часть В.

Аnonуmous утверждают, что документы содержат экономические секреты россии.

Ожидается, что в ближайшее время эксперты разведки, экономисты, активисты будут работать над раскрытием их содержания.

Аnonуmous написали видеообращение, где путина назвали «лжецом, диктатором, военным преступником и убийцей детей».

По приказу путина в Украине убиты тысячи невинных людей, ведутся бомбардировки больниц и школ, укрытий, «дети потеряли свои семьи». При этом он россию обрек на голод, который продлится годами.

Аnonуmous заявили: «Ни один секрет не скрыть. Мы повсюду. Мы в твоем дворце. Мы за твоим столом. Мы в комнате, когда ты спишь».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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