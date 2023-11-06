«Мы готовимся к худшей зиме в истории» — Кулеба
Украина пытается защитить свои электростанции от обстрелов как можно лучше, но готовится к худшей зиме в своей истории.
Об этом в интервью Die Welt заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Это заявление прозвучало в контексте слов министра о том, что Украина уже не надеется на передачу ФРГ дальнобойных Taurus.
«Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО», — сказал Кулеба.
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По словам министра, Украина пытается защитить свои электростанции как можно лучше.
«Но россияне учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами», — добавил он.
Кулеба подчеркнул, что Украина оказалась в тени войны в Газе и теряет фокус.
«Но для Европы по-прежнему все поставлено на карту», — отметил он.
Напомним, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, Украину в следующем году может ожидать экономический кризис без финансовой поддержки со стороны стран-партнеров. В бюджете может образоваться «дыра» на сумму около 29 миллиардов долларов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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