«Мы готовимся к худшей зиме в истории» — Кулеба Сегодня 16:30 — Энергетика

«Мы готовимся к худшей зиме в истории» — Кулеба, фото: mfa.gov.ua

Украина пытается защитить свои электростанции от обстрелов как можно лучше, но готовится к худшей зиме в своей истории.

Об этом в интервью Die Welt заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Это заявление прозвучало в контексте слов министра о том, что Украина уже не надеется на передачу ФРГ дальнобойных Taurus.

«Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО», — сказал Кулеба.

По словам министра, Украина пытается защитить свои электростанции как можно лучше.

«Но россияне учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами», — добавил он.

Кулеба подчеркнул, что Украина оказалась в тени войны в Газе и теряет фокус.

«Но для Европы по-прежнему все поставлено на карту», — отметил он.

Напомним, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, Украину в следующем году может ожидать экономический кризис без финансовой поддержки со стороны стран-партнеров. В бюджете может образоваться «дыра» на сумму около 29 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.