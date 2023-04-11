МВФ ввел прямую ежемесячную финансовую отчетность для «Нафтогаза» — Finance.ua

МВФ ввел прямую ежемесячную финансовую отчетность для «Нафтогаза» Сегодня 15:14 — Казна и Политика

МВФ ввел прямую ежемесячную финансовую отчетность для «Нафтогаза»

Международный валютный фонд ввел ежемесячную отчетность по финансовому положению НАК «Нафтогаз Украины» и Оператора ГТС.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

Согласно тексту технического меморандума о взаимопонимании (стр. 159, пункт 88), информация о денежных потоках обеих компаний должна передаваться в МВФ не позднее 25 числа следующего за отчетным месяцем.

В частности, в отчете группы «Нафтогаз» должна быть информация об объемах и ценах закупки и реализации газа (закупка газа внутреннего и импортного производства, реализация населению, теплокоммунэнерго, бюджетным учреждениям, промышленности), основные статьи доходов, расходов и финансирования.

Кроме того, «Нафтогаз» будет ежемесячно предоставлять МВФ обновленную информацию о финансовых обязательствах компании с графиком выплат процентов и основной суммы кредитов.

В Меморандуме об экономической и финансовой политике, который содержится в этой же публикации на сайте МВФ, устанавливается ограничение суммы, которая может быть выплачена «Нафтогазу» из государственного бюджета в 2023 году на компенсацию ПСО (возложение специальных обязательств). Эта сумма не должна превышать 60 млрд грн (или примерно 1% ВВП).

«Это действительно беспрецедентное решение, что МВФ будет ежемесячно контролировать финансы „Нафтогаза“. Это говорит о том, что у Фонда есть замечания к работе НАК „Нафтогаз Украины“. Думаю, что в МВФ заметили проблемы с поступлениями средств в „Нафтогаз“, поэтому Фонд хочет контролировать поступления в бюджет от НАК, чтобы понимать, как Украина может рассчитываться за предоставленные кредиты перед иностранными кредиторами „Нафтогаза“ и МВФ в частности», — считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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