МВФ улучшил прогноз по экономике Украины — Finance.ua

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МВФ улучшил прогноз по экономике Украины

Казна и Политика
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МВФ улучшил прогноз по экономике Украины
МВФ улучшил прогноз по экономике Украины
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует небольшой экономический рост в Украине в 2023 году на уровне 1,0%. Ранее МВФ не делал прогнозы на следующий год.
Об этом свидетельствуют материалы Меморандума Украины с МВФ.
Прогноз падения ВВП Украины в 2022 году улучшен до 33,0% по сравнению с ожидавшимися в октябре 35,0%.
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Согласно базовому сценарию, в 2024 году рост ВВП составит 4,0%, в 2025 году 3,4%, в 2026 году 3,6% в 2027 году — 3,0%.
Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует более глубокое падение ВВП из-за террористических атак рф на энергетическую инфраструктуру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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