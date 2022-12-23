МВФ улучшил прогноз по экономике Украины — Finance.ua

МВФ улучшил прогноз по экономике Украины Сегодня 15:33 — Казна и Политика

МВФ улучшил прогноз по экономике Украины

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует небольшой экономический рост в Украине в 2023 году на уровне 1,0%. Ранее МВФ не делал прогнозы на следующий год.

Об этом свидетельствуют материалы Меморандума Украины с МВФ.

Прогноз падения ВВП Украины в 2022 году улучшен до 33,0% по сравнению с ожидавшимися в октябре 35,0%.



Согласно базовому сценарию, в 2024 году рост ВВП составит 4,0%, в 2025 году 3,4%, в 2026 году 3,6% в 2027 году — 3,0%.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует более глубокое падение ВВП из-за террористических атак рф на энергетическую инфраструктуру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.