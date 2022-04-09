МВФ согласовал открытие спецсчета для помощи Украине от стран-доноров — Finance.ua
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МВФ согласовал открытие спецсчета для помощи Украине от стран-доноров

Сегодня 10:34Казна и Политика
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МВФ согласовал открытие спецсчета для помощи Украине от стран-доноровМВФ согласовал открытие спецсчета для помощи Украине от стран-доноров
Совет директоров Международного валютного фонда согласовал открытие специального счета для перевода средств стран-доноров на помощь Украине.
Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован в Facebook.
«Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине. Мы с Минфином лоббировали это решение вместе с правительством Канады и с самого начала получили поддержку еще и Нидерландов, Польши, стран Скандинавии и Балтии», — сообщил Рашкован .
По его словам, 1 миллиард долларов от Канады будет направлен на помощь правительству Украины через инструменты МВФ.
В МВФ сообщают, что спецсчет «предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и ссуд на помощь Украине в удовлетворении платежного баланса и бюджетных потребностей и стабилизации экономики».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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