МВФ согласовал открытие спецсчета для помощи Украине от стран-доноров — Finance.ua

МВФ согласовал открытие спецсчета для помощи Украине от стран-доноров

Сегодня 10:34 — Казна и Политика

МВФ согласовал открытие спецсчета для помощи Украине от стран-доноров

Совет директоров Международного валютного фонда согласовал открытие специального счета для перевода средств стран-доноров на помощь Украине.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован в Facebook

«Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине. Мы с Минфином лоббировали это решение вместе с правительством Канады и с самого начала получили поддержку еще и Нидерландов, Польши, стран Скандинавии и Балтии», — сообщил Рашкован .

По его словам, 1 миллиард долларов от Канады будет направлен на помощь правительству Украины через инструменты МВФ.

В МВФ сообщают, что спецсчет «предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и ссуд на помощь Украине в удовлетворении платежного баланса и бюджетных потребностей и стабилизации экономики».

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