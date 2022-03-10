МВФ согласовал экстренную помощь Украине в 1,4 миллиарда долларов — Finance.ua

Директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что «политическая реакция украинских властей на чрезвычайные ситуации была впечатляющей». В частности, относительно мер по сохранению доступности валютных резервов и уменьшению неопределенности обменного курса. Также Георгиева подчеркнула факт, что Украина выполнила все долговые обязательства.
«После того как война закончится и можно будет провести надлежащую оценку ущерба, вероятно, потребуется дополнительная большая поддержка для восстановления», — заявила она.
Украина получит средства в рамках инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI). Он позволяет быстро получить доступ к финансовой помощи тем странам, которые столкнулись со срочными потребностями платежного баланса, в частности, в результате военных конфликтов.
Ранее в НБУ объясняли, что этот инструмент вводится тогда, когда реализовать программу экономических реформ невозможно. В то же время, остается обязательство сотрудничать с МВФ для решения проблем с ее платежным балансом.
В МВФ отметили, что выплата «обеспечит критически важную поддержку в краткосрочной перспективе и играет роль катализатора для финансирования других партнеров».
Максимальный объем RFI ограничен 50% квоты страны в МВФ в год, то есть максимальный объем для Украины составил 1,4 млрд долларов.
Справка Finance.ua:
также украинские власти прекратили сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках программы Stand-by, второй пересмотр которой начался за день до войны;
власти выразили намерение сотрудничать с МВФ над разработкой соответствующей экономической программы, направленной на восстановление и рост, когда это будет возможно.