МВФ согласовал экстренную помощь Украине в 1,4 миллиарда долларов — Finance.ua

МВФ согласовал экстренную помощь Украине в 1,4 миллиарда долларов

Сегодня 10:05 — Казна и Политика

МВФ согласовал экстренную помощь Украине в 1,4 миллиарда долларов

Совет директоров Международного валютного фонда поддержал выделение для Украины экстренного финансирования в размере 1,4 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба МВФ.

Директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что «политическая реакция украинских властей на чрезвычайные ситуации была впечатляющей». В частности, относительно мер по сохранению доступности валютных резервов и уменьшению неопределенности обменного курса. Также Георгиева подчеркнула факт, что Украина выполнила все долговые обязательства.

«После того как война закончится и можно будет провести надлежащую оценку ущерба, вероятно, потребуется дополнительная большая поддержка для восстановления», — заявила она.

Украина получит средства в рамках инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI). Он позволяет быстро получить доступ к финансовой помощи тем странам, которые столкнулись со срочными потребностями платежного баланса, в частности, в результате военных конфликтов.

Ранее в НБУ объясняли, что этот инструмент вводится тогда, когда реализовать программу экономических реформ невозможно. В то же время, остается обязательство сотрудничать с МВФ для решения проблем с ее платежным балансом.

В МВФ отметили, что выплата «обеспечит критически важную поддержку в краткосрочной перспективе и играет роль катализатора для финансирования других партнеров».

Максимальный объем RFI ограничен 50% квоты страны в МВФ в год, то есть максимальный объем для Украины составил 1,4 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

также украинские власти прекратили сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках программы Stand-by, второй пересмотр которой начался за день до войны;

власти выразили намерение сотрудничать с МВФ над разработкой соответствующей экономической программы, направленной на восстановление и рост, когда это будет возможно.

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