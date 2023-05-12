МВФ проведет первый пересмотр программы Украины уже в мае — Finance.ua
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МВФ проведет первый пересмотр программы Украины уже в мае

Казна и Политика
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МВФ проведет первый пересмотр программы Украины уже в мае
МВФ проведет первый пересмотр программы Украины уже в мае
Международный валютный фонд намерен провести первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины во второй половине мая.
Об этом сообщила директор департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак.
«Мы ожидаем, что первая миссия по пересмотру состоится позже в мае», — отметила представитель Фонда.
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Она уточнила, что работа представителей Фонда будет сосредотачиваться на выполнении политических обязательств Украины и условий по программе EFF. Главным образом это касается сфер фискальной политики, государственного управления и политики обменного курса.
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«Конечно, пересмотр будет учитывать последнее развитие в экономической и финансовой сферах, а также обновит перспективы и риски для экономики», — отметила Козак.
Она напомнила, что у МВФ есть так называемый «базовый сценарий» развития событий в Украине, а также негативный — учитывая неопределенность, связанную с российской агрессией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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