МВФ предварительно оценивает падение ВВП Украины в 35% в 2022 году — Finance.ua

МВФ предварительно оценивает падение ВВП Украины в 35% в 2022 году

Сегодня 17:33 — Казна и Политика

Методология подсчета Международного валютного фонда (МВФ), учитывающая такие военные конфликты, оценивает падение ВВП из-за полномасштабной войны россии против Украины в 35% в 2022 году.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован.

«Исходя из подобных военных конфликтов, МВФ имеет методологию расчета предварительных потерь, по ней Украина потеряет до 35% ВВП. Но это исходя из сегодняшней ситуации и динамики последних нескольких дней, когда у нас не самая высокая интенсивность обстрелов и есть чисто теоретически переговорный процесс, который чисто теоретически может привести к какому-либо результату», — сказал он в интервью «НВ».

При этом финансист отметил, что прогнозы следует строить, имея понимание конечной точки войны, а этого в настоящее время нет ни для Украины с точки зрения разрушений, ни для страны-агрессора с точки зрения падения ее экономики из-за санкционного давления.

«К тому же сейчас переговорная позиция, благодаря усилиям ВСУ, у нас очевидно лучше, чем была десять дней назад. Также понятно, что если путин не будет идти на какие-либо условия, которые для нас будут удобными, то падение российской экономики будет еще больше, и это тоже нужно учитывать», — подчеркнул Рашкован.

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