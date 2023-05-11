МВФ предупредил Зимбабве о рисках выпуска обеспеченной золотом цифровой валюты — Finance.ua
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МВФ предупредил Зимбабве о рисках выпуска обеспеченной золотом цифровой валюты

Криптовалюта
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МВФ предупредил Зимбабве о рисках выпуска обеспеченной золотом цифровой валюты
МВФ предупредил Зимбабве о рисках выпуска обеспеченной золотом цифровой валюты
Международный валютный фонд (МВФ) выразил свое мнение относительно инициативы правительства Зимбабве по выпуску обеспеченной золотом цифровой валюты, направленной на решение экономических проблем, включая волатильность национальной валюты.
Напомним, 8 мая Центральный банк Зимбабве (RBZ) начал продажу обеспеченных золотом цифровых токенов инвесторам, установив минимальные цены в $10 для физических лиц и $5000 для компаний.
Согласно комментарию представителя МВФ, опубликованному в Bloomberg, необходима тщательная оценка выгод и рисков, связанных с этой инициативой. Среди потенциальных рисков в агентстве называли макроэкономическую и финансовую нестабильность, правовые и операционные риски, проблемы управления и потерю валютных резервов.
МВФ призвал власти Зимбабве обратиться к традиционным мерам по решению экономических проблем, включая сохранение жесткой денежно-кредитной политики и ускорение либерализации валютного рынка путем снятия ограничений на обменный курс, используемый банками, дилерами и предприятиями.
Зимбабвийский доллар обесценился на 40% по отношению к доллару США в этом году, и сейчас актив торгуется на уровне 1070.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
cryptomisto
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