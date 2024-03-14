МВФ планирует избрать нового главу до конца апреля — Finance.ua

МВФ планирует избрать нового главу до конца апреля
Международный валютный фонд (МВФ) анонсировал начало процедуры поиска кандидатов на должность директора-распорядителя, сообщают в пресс-релизе фонда.
Согласно правилам, кандидаты могут быть номинированы членами совета руководителей или исполнительного совета фонда. Прием заявок начнется 14 марта и завершится 3 апреля, процесс будет секретным. После этого будет сформирован шорт-лист из трех человек, который уже будет озвучен широкой публике. Затем совет руководителей проведет личные встречи с кандидатами и выберет будущего директора-распорядителя.
МВФ планирует завершить процесс выбора нового главы до конца апреля.
Действующим руководителем МВФ является Кристалина Георгиева, она заняла этот пост в октябре 2019 года на стандартный срок в пять лет. Как говорится на сайте международной финансовой организации, директор-распорядитель может занимать этот пост несколько сроков подряд.
Ранее министр финансов Франции Бруно ле Мер заявил, что Франция поддержит выдвижение Георгиевой на второй срок, пишет Guardian.
Напомним, Георгиева — вторая женщина, возглавившая МВФ, и первый человек из страны с развивающейся рыночной экономикой.
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