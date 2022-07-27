МВФ: падение Bitcoin не повлияло на глобальную финансовую стабильность — Finance.ua
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МВФ: падение Bitcoin не повлияло на глобальную финансовую стабильность

Финтех и Карты
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МВФ: падение Bitcoin не повлияло на глобальную финансовую стабильность
МВФ: падение Bitcoin не повлияло на глобальную финансовую стабильность
Массированные распродажи на криптовалютном рынке привели к ограниченным последствиям для широкой финансовой системы. К такому выводу пришли специалисты МВФ в отчете о глобальной финансовой стабильности.
Второй квартал 2022 года стал для Bitcoin худшим за 11 лет. От ATH котировки цифрового золота опустились почти на 70%, схожую динамику продемонстрировали и другие криптовалюты.
«Цифровые активы пережили резкую распродажу. Это отразилось в сбое работы алгоритмических стейблкоинов и больших потерях участников индустрии, но в ограниченном масштабе сказалось на финансовой системе в целом», — говорится в сообщении МВФ.
МВФ: падение Bitcoin не повлияло на глобальную финансовую стабильность
Ранее «стабильные монеты» в качестве зон риска признали ФРС и ЕЦБ в отчетах о финансовой стабильности.
Напомним, в BIS создадут платформу для оценки последствий крахов стейблкоинов и DeFi-проектов. А в Европе предварительно согласовали положения законопроекта о регулировании криптовалют MiCA, «который предотвратит эпизоды наподобие коллапса Terra».
По материалам:
Forklog
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