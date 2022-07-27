МВФ: падение Bitcoin не повлияло на глобальную финансовую стабильность — Finance.ua

МВФ: падение Bitcoin не повлияло на глобальную финансовую стабильность Сегодня 19:32 — Финтех и Карты

МВФ: падение Bitcoin не повлияло на глобальную финансовую стабильность

Массированные распродажи на криптовалютном рынке привели к ограниченным последствиям для широкой финансовой системы. К такому выводу пришли специалисты МВФ в отчете о глобальной финансовой стабильности.

Второй квартал 2022 года стал для Bitcoin худшим за 11 лет. От ATH котировки цифрового золота опустились почти на 70%, схожую динамику продемонстрировали и другие криптовалюты.

«Цифровые активы пережили резкую распродажу. Это отразилось в сбое работы алгоритмических стейблкоинов и больших потерях участников индустрии, но в ограниченном масштабе сказалось на финансовой системе в целом», — говорится в сообщении МВФ.

Ранее «стабильные монеты» в качестве зон риска признали ФРС и ЕЦБ в отчетах о финансовой стабильности.

Напомним, в BIS создадут платформу для оценки последствий крахов стейблкоинов и DeFi-проектов. А в Европе предварительно согласовали положения законопроекта о регулировании криптовалют MiCA, «который предотвратит эпизоды наподобие коллапса Terra».

Forklog По материалам:

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