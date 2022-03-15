МВФ ожидает роста госдолга Украины в 2022 году с 50% ВВП до 60% ВВП — Finance.ua

МВФ ожидает роста госдолга Украины в 2022 году с 50% ВВП до 60% ВВП

Сегодня 14:21 — Казна и Политика

МВФ ожидает роста госдолга Украины в 2022 году с 50% ВВП до 60% ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует увеличение соотношения государственного и гарантированного государством долга Украины к ВВП в 2022 году с 50,2 до 60,3%.

«Среднесрочная траектория (обновленного прогноза) остается примерно на 10 процентных пунктов выше (от предыдущего прогноза), а ее нисходящий трек зависит от быстрого возобновления роста реального ВВП и реализации первичных профицитов, как и прогнозировалось», — говорится в материалах фонда от 7 марта, подготовленных к выделению экстренного финансирования Украине на $1,4 млрд. и обнародованных на его сайте в понедельник 14 марта.

Согласно им, сохранение геополитического напряжения и/или отклонений в экономической политике может поставить под угрозу эту траекторию.

«Базовые прогнозы предусматривают, что к 2026 году внешний долг упадет ниже 50% ВВП, однако это является предметом повышенной неопределенности и потенциально более высокого внешнего финансирования из-за рисков, связанных с макроэкономическими потрясениями», — отмечает МВФ.

Относительно курса гривны фонд избежал каких-либо конкретных оценок, однако спрогнозировал, что курс должен снизиться в ближайшей перспективе из-за негативных шоков для экономики, но затем стабилизируется в среднесрочной перспективе по мере начала восстановления.

МВФ напомнил, что на фоне эскалации геополитического напряжения гривна подешевела с начала года до 24 февраля, когда россия напала на Украину, примерно на 7% — до 29,5 грн/$1. Валютный рынок был приостановлен, и Нацбанк зафиксировал курс на этом уровне.

«Предполагается, что обменный курс останется фиксированным на время конфликта, и ожидается определенное снижение курса по мере постепенной либерализации контроля и стабилизации экономики до конца года», — говорится в материалах.

Что касается инфляции, фонд отмечает, что она, вероятно, сохранится на более высоких уровнях дольше, чем ожидалось ранее. «Уровни с однозначным числом вероятны только в 2023 году, а целевой уровень в 5% — в 2025 году из-за перебоев со снабжением и давлением на расходы для удовлетворения потребностей, возникающих вследствие конфликта», — считают в МВФ, прогнозируя рост инфляции в этом году до 20% из 10% в 2021 году и 5% в 2020 году.

Как сообщалось, госдолг Украины во время коронакризиса в 2020 году вырос с 50,5% ВВП до 61% ВВП, однако в прошлом году снизился до 50,2% ВВП.

МВФ по состоянию на 7 марта оценивал падение ВВП Украины в этом году в 10%, однако отмечал, что в случае затягивания войны оно будет значительно больше.

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