МВФ назвал цену немедленного отказа от российских нефти и газа для Европы — Finance.ua
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МВФ назвал цену немедленного отказа от российских нефти и газа для Европы

Сегодня 12:43Энергетика
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Полное прекращение импорта нефти и газа из россии для всего Европейского Союза может означать потерю 3% ВВП в 2023 году. При этом индивидуальные последствия будут различаться в зависимости от степени зависимости от русского импорта.
Об этом сообщается в прогнозе МВФ.

Какими будут последствия длительной войны

В своем региональном экономическом прогнозе для Европы МВФ заявил, что длительная война россии против Украины приведет к увеличению числа беженцев в Европу, усугубит узкие места в цепочке поставок, усилит давление на инфляцию и усилит потери производства.
МВФ считает, что европейские правительства должны справиться с экономическими последствиями войны посредством налогово-бюджетной политики, чтобы позволить денежно-кредитной политике нормализоваться в условиях высокой инфляции.
МВФ назвал цену немедленного отказа от российских нефти и газа для Европы
«Фискальная политика лучше, чем денежно-кредитная, подходит для преодоления новых потрясений», — говорится в отчете МВФ.
Последние данные показали, что инфляция в 19 странах, разделяющих Евро, достигла рекордно высокого уровня в 7,4% в годовом исчислении в марте, в основном из-за резкого роста цен на нефть и газ. Европейский центральный банк хочет сохранить инфляцию на уровне 2% и дал понять, что станет усиливать политику в июле.
«Автоматическим фискальным стабилизаторам должно быть разрешено работать свободно, в то время как дополнительные расходы выделяются на гуманитарную помощь беженцам и на переводы домохозяйствам с низким доходом и уязвимым, но жизнеспособным фирмам», — говорится в сообщении.
Ранее на этой неделе МВФ прогнозировал, что из-за российского вторжения в Украину экономический рост в 19 странах, использующих евро, в 2022 году составит 2,8%, что на 1,1 процентных пункта ниже прогноза в январе.
По материалам: РБК-Україна
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