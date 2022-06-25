МВФ допускает экономический спад в США: что станет причиной — Finance.ua

МВФ допускает экономический спад в США: что станет причиной Сегодня 15:44 — Казна и Политика

МВФ допускает экономический спад в США: что станет причиной

Международный валютный фонд снизил свой прогноз экономического роста в США, поскольку агрессивное повышение процентной ставки Федеральной резервной системы снижает спрос. Фонд ожидает, что США, возможно, удастся избежать рецессии.

Об этом сообщает Reuters

Ухудшение прогноза

В ежегодной оценке экономической политики США МВФ заявил, что теперь он ожидает, что валовой внутренний продукт США вырастет на 2,9% в 2022 году, что меньше его последнего прогноза в 3,7% в апреле.

На 2023 год МВФ снизил свой прогноз роста в США до 1,7% с 2,3%, и теперь он ожидает, что в 2024 году рост составит 0,8%.

В октябре прошлого года МВФ прогнозировал рост в США на 5,2% в этом году, но с тех пор новые штаммы COVID-19 и сбои в цепочке поставок замедлили восстановление, в то время как резкий скачок цен на топливо и продукты питания, вызванный войной россии против Украины, подстегнул инфляцию до 40-летних максимумов.

«Мы отдаем себе отчет, что путь к предотвращению рецессии в США сужается», — заявила на пресс-конференции директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, отметив, что прогноз характеризуется высокой степенью неопределенности.

По ее словам, экономика продолжает восстанавливаться после пандемии, «и серьезные потрясения сотрясают экономику из-за российского вторжения в Украину и карантина в Китае». «Дальнейшие негативные потрясения неизбежно усложнят ситуацию», — сказала она.

Если шок будет достаточно сильным, он может подтолкнуть Соединенные Штаты к рецессии, но она, скорее всего, будет короткой и неглубокой с умеренным ростом безработицы, похожей на рецессию в США в 2001 году, сказал замдиректора МВФ по Западному полушарию Найджел Чок.

Борьба с инфляцией

Георгиева сказала, что ценовая стабильность важна для защиты доходов в США и поддержки роста, но ее достижение может быть «некой болью» для потребителей.

Она сказала, что ее переговоры с министром финансов США Джанет Йеллен и главой ФРС Джеромом Пауэллом «не оставили никаких сомнений в их приверженности снижению инфляции».

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Инфляция в США по лучшему показателю ФРС более чем в три раза превышает целевой показатель центрального банка США в 2%.

Георгиева сказала, что ответственность за возобновление низкой и стабильной инфляции лежит на ФРС, и что фонд рассматривает желание центрального банка США быстро довести базовую процентную ставку овернайта до уровня 3,5-4% как «правильную политику для снижения инфляции». Текущая учетная ставка ФРС колеблется от 1,50 до 1,75%.

«Мы считаем, что этот курс политики должен привести к предварительному усилению финансовых условий, что быстро вернет инфляцию до целевого уровня. Мы также поддерживаем решение ФРС сократить свой баланс», — сказала она.

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