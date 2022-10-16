МВФ дал прогноз для мировой экономики — Finance.ua

МВФ дал прогноз для мировой экономики Сегодня 20:52

Международный валютный фонд предупредил, что для мировой экономики «худшее еще впереди», на фоне войны рф против Украины и стремительного роста цен.

«Короче говоря, худшее еще впереди, и для многих 2023-й будет ощущаться как рецессия», — отметили в МВФ.

В организации указывают, что вторжение россии в Украину продолжает сильно дестабилизировать мировую экономику. «Кроме эскалации и бессмысленного разрушения жизней и средств к существованию, это привело к серьезному энергетическому кризису в Европе, который резко увеличивает стоимость жизни и препятствует экономической деятельности», — отметили в МВФ.

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Цены на газ в Европе, по данным МВФ, выросли более чем в четыре раза с 2021 года, при этом россия сократила поставки до менее чем 20 процентов от уровня 2021 года, что «повышает перспективу дефицита энергии следующей зимой и после нее».

«В более широком плане конфликт также привел к росту цен на продовольствие на мировых рынках, несмотря на недавнее ослабление после Черноморского зернового соглашения, что вызвало серьезные трудности для семей с низкими доходами во всем мире, особенно в странах с низкими доходами», — отметили в МВФ.

В организации указали: их последние прогнозы свидетельствуют, что глобальный рост останется в 2022 году на уровне 3,2% и замедлится до 2,7% в 2023 году — на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза — «с 25-процентной вероятностью того, что он может упасть ниже 2 процентов».

«Более трети мировой экономики сократится в этом или следующем году, тогда как три крупнейшие экономики — США, ЕС и Китай — продолжат тормозиться», — говорится в очередном отчете WEO.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН По материалам:

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